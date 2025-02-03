Süper Lig'de fırtına gibi esen takıma 456 gün sonra şok - Son Dakika
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Spor

Süper Lig'de fırtına gibi esen takıma 456 gün sonra şok

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Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı. Mücadeleye hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları damga vurdu.

03.02.2025 09:10  Güncelleme: 09:17
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Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Alanyaspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçta kazanan 1-0'lık skorla konuk takım Alanyaspor oldu.

ALANYASPOR KAZANDI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Nuno Lima attı. Göztepe'de Juan, 80. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

GÖZTEPE'NİN DEV SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla birlikte Göztepe'nin iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi. İzmir temsilcisi, son olarak 1. Lig'de 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaeliespor'a karşı sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Göztepe, sahasında 456 gün sonra mağlubiyet yaşadı.

VAR KARARLARI MAÇA DAMGA VURDU

Göztepe ile Alanyaspor arasındaki mücadeleye hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Pawel Pskit'in kararları damga vurdu. Süper Lig'de 97 gün sonra görev alan Arda Kardeşler, (Süper Lig 10. Hafta, Galatasaray 2-1 Beşiktaş, 28 Ekim 2024) VAR müdahalelerinin ardından 3 kez karar değiştirdi. Arda Kardeşler, 44 ve 59. dakikalarda Göztepe lehine penaltı verdiği pozisyonlarda VAR uyarısının ardından pozisyonları ekranda izledi ve penaltı kararlarını iptal etti. Kardeşler, 66. dakikada ise Heliton'un attığı golü VAR incelemesinin ardından faul nedeniyle iptal etti.

Göztepe, 80. dakikada Ertuğrul Taşkıran'ın ceza sahasında rakibi Heliton'a yaptığı faul sonrası penaltı kazandı. Pozisyonda sarı kart gören kaleci Ertuğrul Taşkıran, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. VAR hakemi Pawel Pskit, bu kez Arda Kardeşler'in kararına müdahalede bulunmadı ve penaltı kararı onandı. Penaltıda topun başına geçen Juan, 81. dakikada beyaz noktadan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alanyaspor, Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 28'e yükseltti. Art arda ikinci kez kaybeden Göztepe ise 34 puanda kaldı. Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Göztepe, Bodrum FK deplasmanına gidecek.

Süper Lig\'de fırtına gibi esen takıma 456 gün sonra şok

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Son Dakika Spor Süper Lig'de fırtına gibi esen takıma 456 gün sonra şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • barış özcan:
    Bu Arda Kardeşler artık düdüğünü assın, düzgün hakemler gelsin artık. Eski hakemlerde hep bir şaibe var. Bir yenilenme şart. 4 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Süper Lig'de fırtına gibi esen takıma 456 gün sonra şok - Son Dakika
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