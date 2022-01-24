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Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor - Son Dakika

Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor

24.01.2022 18:25
Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor

Süper Lig'de kötü günlerden geçen Galatasaray sürpriz bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'la sözleşme uzatmaya yanaşmayan Cyle Larin'i renklerine katmak için harekete geçti. Galatasaraylı yetkiler, Kanadalı golcüyü arayarak durumunu sorarken Larin'den gelecek yanıt merakla bekleniyor.

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent'in oturmasının ardından transfer çalışmaları başladı. Süper Lig'de küme düşme potasıyla arasında 3 puan kalan sarı-kırmızılılar kaliteli isimlerle kadrosunu güçlendirmek isterken ortaya atılan bir iddia bomba etkisi yarattı. Galatasaray'ın Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren ve siyah-beyazlı kulüple mukavele uzatmaya yanaşmayan Larin için harekete geçtiği öne sürüldü.

OYUNA ALINMADI

Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan, bu sezon da önemli gol katkısı veren Larin, Yeni Malatya maçında şans bulamadı. Larin'in sözleşme uzatma görüşmelerinde takındığı tavır yüzünden süre alamadığı konuşuluyor.

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ASLAN MASAYA OTURDU

A Spor'un haberine göre; Galatasaraylı yetkililer, Beşiktaş ile henüz sözleşme uzatmayan Cyle Larin'i arayıp durumunu sordu. Kanadalı golcü vereceği yanıta göre sezonun geri kalanında sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

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SON DAKİKA: Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızıyla masaya oturuyor - Son Dakika
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