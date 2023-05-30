Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller - Son Dakika
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Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller

Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller

30.05.2023 12:41

Galatasaray, bu akşam MKE Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğunu ilan etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılıların puan kaybını bekleyecek olan Fenerbahçe ise Antalyaspor'u devirerek şampiyonluk yarışını 4 Haziran Pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak derbiye taşımayı istiyor.

Süper Lig'de herkesin beklediği gün geldi. Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise sarı-kırmızılıların puan kaybetmesini beklemekten başka bir şansı yok.

GALATASARAY YENERSE ŞAMPİYON

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılamada Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

PUAN KAYBI YARIŞI DERBİYE TAŞIYACAK

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ise yine saat 20.00'de başlayacak ve Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbiye taşıması için sahadan galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor.

BERABERLİK DURUMUNDA İKİLİ AVERAJ DEVREDE

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilmesi için 3 ya da daha fazla farkla sarı-kırmızılıları yenmesi gerekecek. Galatasaray, Ankara deplasmanında berabere kalıp, Nef Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kaybetse dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

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Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller - Son Dakika
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