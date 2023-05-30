Süper Lig'de herkesin beklediği gün geldi. Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise sarı-kırmızılıların puan kaybetmesini beklemekten başka bir şansı yok.
Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılamada Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.
Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ise yine saat 20.00'de başlayacak ve Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbiye taşıması için sahadan galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor.
Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilmesi için 3 ya da daha fazla farkla sarı-kırmızılıları yenmesi gerekecek. Galatasaray, Ankara deplasmanında berabere kalıp, Nef Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kaybetse dahi şampiyonluğunu ilan edecek.
Son Dakika › Spor › Süper Lig'de kader günü geldi çattı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak ihtimaller - Son Dakika