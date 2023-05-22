Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'un paylaşımını milyonlarca kişi izledi

"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam kendini böyle savundu

Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla küme düşmesi kesinleşen İstanbul ekibinden çarpıcı bir paylaşım geldi.

ÜNLÜ FİLMDEN KESİT PAYLAŞTILAR

Ümraniyespor sosyal medya hesabından Şafak Sezer'in "Kutsal Damacana" filmindeki ünlü sahnesine yer verdi. Paylaşılan sahnede bir gemide İstanbulspor, Giresunspor, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor'u temsil eden insanların bulunuyor, Ümraniyespor'u temsil eden karakter ise, "O kadar mesaimiz var, 'Nereye gidiyorsun' der bir insan" diyerek kendini gemiden atıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ İZLEDİ

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada büyük ses getirdi. İzlenme sayısı 3 milyona dayanan videoya 60 bine yakın beğeni geldi.