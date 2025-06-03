Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemleri - Son Dakika
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Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemleri

Süper Lig\'de Yabancı VAR Hakemleri
03.06.2025 10:43
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Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren Portekizli hakemler en çok VAR görevini aldı.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hayata geçtiği 20. haftadan itibaren sezon sonuna kadar olan bölümde 26 kezle en çok Portekizli hakemler VAR odasına girdi. Danimarkalı Jakob Kehlet ise 8 maçla bu süreçte en fazla görev alan hakem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemi uygulaması başladı. Sezon sonun kadar oynanan karşılaşmalarda 59 farklı yabancı hakem VAR odasına girdi.

En çok Portekizli hakemler

Yabancı VAR uygulamasının yürürlükte olduğu 19 haftada en çok Portekizli hakemler görev aldı. 11 Portekizli hakem, 26 defa VAR'ın başına geçti. MHK; Helder Malheiro, David Rafael Oliveira da Silva, Claudio Pereira, Helder Carvalho, Bruno Esteves, Fabio Melo, Luis Godinho, Antonio Nobre, Gustavo Correira, Rui Silva ve Fabio Verissimo'yu Süper Lig maçlarına atadı. Portekizlileri, 19 kez Riva'ya gelen Danimarkalı hakemler takip etti. İspanyol hakemler 18 defa, Alman ve Macar hakemler de 17'şer kez VAR görevine çağrıldı.

Süper Lig'e VAR gönderen ülkeler ve sayıları şöyle:

Portekiz: 26

Danimarka: 19

İspanya: 18

Almanya: 17

Macaristan: 17

Polonya: 16

Belçika: 12

Avusturya: 10

Hollanda: 8

İtalya: 4

Romanya: 4

Slovenya: 1

En fazla Danimarkalı Jakob Kehlet görev aldı

Danimarkalı Jakob Kehlet, bu sezon Süper Lig'de 8 maçla VAR'da en fazla bulunan yabancı hakem ünvanının sahibi oldu. Kehlet'i, 7 mücadeleyle Macar Istvan Vad izledi. Alman hakem Markus Schmidt de 6 kez VAR'ın başına geçti

VAR'da görev alan yabancı hakemler şöyle:

Jakob Kehlet: 8

Istvan Vad: 7

Markus Schmidt: 6

Jonas Hansen: 5

Ferenc Karako: 5

Sandi Putros: 4

Alejandro Quintero Gonzalez: 4

Bruno Esteves: 4

Fabio Melo: 4

Pawel Pskit: 4

Christian-Petru Ciochirca: 4

Johann Pfeifer: 4

Tamas Bognar: 3

Pawel Raczkowski: 3

Daniel Stefanski: 3

Bert Put: 3

Tomasz Kwiatkowski: 3

Luis Godinho: 3

Pawel Malec: 3

Quentin Pirard: 3

Jereon Manschot: 3

Jan Boterbeg: 2

Wesli de Cremer: 2

Jakob Sundberg: 2

Adrian Cordero Vega: 2

Victor Garcia Verdura: 2

Francisco Jose Hernandez Maeso: 2

Helder Malheiro: 2

David Rafael Oliveira da Silva: 2

Claudio Pereira: 2

Helder Carvalho: 2

Fabio Maresca: 2

Daniele Paterna: 2

Manuel Schüttengruber: 2

Harald Lechner: 2

Julian Weinberger: 2

Robert Schöreder: 2

Josef Spurny: 2

Daniel Schlager: 2

Javier Iglesias Villanueva: 2

Antonio Nobre: 2

Alan Kijas: 2

Miguel Arias: 2

Adam Pillok: 2

Rui Silva: 2

Fabio Verissimo: 2

Erwin Blank: 2

Lawrence Visser: 2

Javier A. Rojas: 2

Mateo Busquets Ferrer: 1

Sören Storks: 1

Alen Borasak: 1

Pol Van Boekel: 1

Gustavo Correira: 1

Isidro Escuderos: 1

Benjamin Cortus: 1

Richard Martens: 1

Patrick Hanslbauer: 1

Clay Ruperti: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'de Yabancı VAR Hakemleri - Son Dakika

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