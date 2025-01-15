Süper Lig'den 6 Takım PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika
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Süper Lig'den 6 Takım PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

15.01.2025 00:17
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 takımı çeşitli sebeplerden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün de sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak kurula sevk edildiği belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şöyle:

"1- BELLONA KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.01.2025 tarihinde oynanan BELLONA KAYSERİSPOR-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.01.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ'nün 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.01.2025 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi METİN ÖZTÜRK'ün müsabaka sonrası medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü'nün 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 13.01.2025 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 12.01.2025 tarihinde yayınlanan açıklamada yer alan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Süper Lig'den 6 Takım PFDK'ya Sevk Edildi - Son Dakika

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