Süper Lig ekipleri, yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Süper Lig ekipleri, yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak

01.07.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 68. sezonun heyecanı, 17 farklı statta yaşanacak.

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 68. sezonun heyecanı, 17 farklı statta yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak. Ligde mücadele edecek 18 takım, maçlarını toplamda 17 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları da 11 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Ligde İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten birer ekip mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasitesine sahip statlar

Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor.

2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapacak.

Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

Hollanda temsilcisi Ajax ile 15 Ocak 2011 tarihinde oynanan özel maçla açılan RAMS Park, bu sezon 53 bin 978 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Ülker Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 430 taraftarı ağırlayabilecek.

En az seyirci kapasitesine sahip statlar

Antalya'daki Alanya Oba Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

2011 yılından beri Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 784 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Eyüpspor ile Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda ise taraftarlar için 14 bin 850 koltuk bulunuyor.

Modern statlar

Süper Lig maçları, 2025-2026 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, RHG EnerTürk Enerji Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar ve kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

TakımStatKapasite
Fatih KaragümrükAtatürk Olimpiyat77563
GalatasarayRAMS Park53978
FenerbahçeÜlker47430
BeşiktaşTüpraş42445
KonyasporMEDAŞ Konya Büyükşehir41600
TrabzonsporPapara Park40980
KocaelisporKocaeli34829
SamsunsporSamsun Yeni 19 Mayıs33303
KayserisporRHG EnerTürk Enerji31856
Gaziantep FKGaziantep30320
AntalyasporCorendon Airlines Park Antalya29307
GöztepeGürsel Aksel20756
GençlerbirliğiEryaman20000
RAMS BaşakşehirBaşakşehir Fatih Terim17067
Çaykur RizesporÇaykur Didi14850
Kasımpaşa ile EyüpsporRecep Tayyip Erdoğan13797
Corendon AlanyasporAlanya Oba9784

Kaynak: AA

istanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekipleri, yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı Çalışır vaziyette bulunan araçtan 4 cansız beden çıktı
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti
Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi Ünlü şarkıcı gizemli bir kadınla öpüşürken görüntlendi
Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim Vincenzo Montella imzayı attı: Türk olmak isterim
Neden küstüğünü ilk kez anlattı Ayşe Ekiz’den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia Neden küstüğünü ilk kez anlattı! Ayşe Ekiz'den Beyza Huri Aydın hakkında bomba iddia
İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı İngiliz bakıcı, Suudi Prensine açtığı 200.000 avroluk davayıı kazandı
Hatay’da yangın felaketi Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti Hatay'da yangın felaketi! Vatandaşların çığlıkları kulakları sağır etti
Gürcistan’da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi Gürcistan'da tutuklu bulunan iş insanı Galip Öztürk tahliye edildi
Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı Bakan Yerlikaya: 3 ilde 50 binin üzerinde vatandaşımız güvenli bölgelere alındı
El Salvador’dan Paris’teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa’ya Yollarız El Salvador'dan Paris'teki hapishane gösterisine tepki: Suçluları Fransa'ya Yollarız!
Plastik fabrikasında feci olay İşçinin bacakları koptu Plastik fabrikasında feci olay! İşçinin bacakları koptu

11:04
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...
10:54
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma Cemil Tugay’ın şikayetiyle başlamış
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma Cemil Tugay'ın şikayetiyle başlamış
10:18
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi İşte masadaki rakamlar
Bakan Işıkhan en düşük emekli maaşına zam müjdesini verdi! İşte masadaki rakamlar
10:06
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
Muhammed Yakut hayatını kaybetti
09:19
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
Leman protestoları sırasında binaya tırmanıp Tevhit bayrağı astı
15:58
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
15:42
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
Sirenleri umursamadı, orman yangına giden ekibe yol vermedi
15:41
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor Tarih verildi
En düşük emekli maaşı için AK Parti harekete geçiyor! Tarih verildi
15:37
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yollarını ayırdı
15:26
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
15:22
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu
15:19
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor İşte beklenen satış fiyatı
T10X 4More yollara çıkmak için gün sayıyor! İşte beklenen satış fiyatı
15:16
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
İbrahim Hacıosmanoğlu affını istedi
15:03
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum’da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Safiye Soyman ve Faik Öztürk, Bodrum'da lahmacun ve kebap için gelen fiyata tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 11:31:31. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig ekipleri, yeni sezonda 17 farklı statta maça çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.