Transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, son olarak Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen orta saha oyuncusu Ahmed Musa'yı kadrosuna kattı. Ahmed Musa, 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 2 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

Kaynak: DHA

Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ahmed Musa, Demir Grup Sivasspor'da - Son Dakika

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