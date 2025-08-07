Süper Lig Hakemleri Açıklandı - Son Dakika
Süper Lig Hakemleri Açıklandı

07.08.2025 17:19
Süper Lig 2025-26 sezonu yarın başlayacak, Galatasaray-Gaziantep FK maçını Ali Şansalan yönetecek.

SÜPER Lig'in 1'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

9 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz

21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu

10 AĞUSTOS PAZAR

19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen

21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak

11 AĞUSTOS PAZARTESİ

21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay

Kaynak: DHA

