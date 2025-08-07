Süper Lig Hakemleri Açıklandı

SÜPER Lig'in 1'inci haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu. Sezonun açılış karşılaşmasında Galatasaray'ın Gaziantep FK'ya konuk olacağı mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek.
Süper Lig'de 2025-26 sezonu yarın oynanacak Gaziantep FK - Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak. Ligin ilk haftasında görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'de ilk haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
21.30 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan
9 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.00 Samsunspor - Gençlerbirliği: Ali Yılmaz
21.00 Antalyaspor - Kasımpaşa: Alper Akarsu
10 AĞUSTOS PAZAR
19.00 Çaykur Rizespor - Göztepe: Mehmet Türkmen
21.30 Eyüpspor - Konyaspor: Batuhan Kolak
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.30 Trabzonspor - Kocaelispor: Çağdaş Altay
