Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar - Son Dakika
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Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar

15.10.2022 16:33
Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar

Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ MAĞLUP

Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Caulker, 45+3. dakikada Borini ve 90+7. dakikada Diagne kaydetti. Bu sonuçla Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.

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PIRLO SONUNDA KAZANDI

Andrea Pirlo'nun öğrencileri ise uzun süren galibiyet hasretini sonunda dindirdi. 5 maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 3-0'la geçerek 3 puan özlemine son verdi. Fatih Karagümrük bu sonuçla 12. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 18. sıraya geriledi.

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Fatih Karagümrük, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar - Son Dakika
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