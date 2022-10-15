Fatih Karagümrük ile Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Karşılaşmada İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Caulker, 45+3. dakikada Borini ve 90+7. dakikada Diagne kaydetti. Bu sonuçla Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde ilk mağlubiyetini yaşadı.
Andrea Pirlo'nun öğrencileri ise uzun süren galibiyet hasretini sonunda dindirdi. 5 maçtır kazanamayan Fatih Karagümrük, Hatayspor'u 3-0'la geçerek 3 puan özlemine son verdi. Fatih Karagümrük bu sonuçla 12. sıraya çıkarken, Hatayspor ise 18. sıraya geriledi.
Son Dakika › Spor › Fatih Karagümrük nefes aldı! Hatay'ı 3 golle geçerek 5 maç sonra 3 puanla tanıştılar - Son Dakika