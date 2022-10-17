Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti

17.10.2022 22:03

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Diego Rossi attı. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde maç eksiğiyle 2. sıraya yerleşti.

MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 25. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Fenerbahçe ilk yarı bu skorla soyunma odasına gitti.

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FENERBAHÇE ZORLANMADI

İkinci yarı oyunu biraz rölantiye alan Fenerbahçe, Ankaragücü'nün hızlı ataklarında kalesinde pozisyon gördü. Başkent ekibi bu ataklarda son pasları iyi kullanamazken, bir kısmında da sarı-lacivertlilerin ofsayt taktiğinin kurbanı oldu. Karşılaşmada son sözü söyleyen isim ise 90+1. dakikada Diego Rossi oldu. Mücadelede başka gol olmayınca Fenerbahçe maçı 2-0 kazandı.

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MAÇ EKSİĞİYLE 2. SIRADA

Karşılaşmayı 2-0'lık üstünlükle bitiren Fenerbahçe, Süper Lig'de maç eksiğiyle puanını 20 yaptı ve 2. sıraya yerleşti. Ankaragücü ise sahadan puansız ayrılarak 17. sıraya geriledi.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti - Son Dakika


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