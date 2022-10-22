İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı

22.10.2022 16:50

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Andrea Pirlo'nun öğrencileri, bu sonuçla üst üste 2. galibiyetine ulaşarak rahat bir nefes aldı.

Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.

KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davide Biraschi, 54. dakikada Mbaye Diagne ve 90. dakikada Borini kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 3. dakikada Umut Nayir'den geldi.

DIAGNE ŞOV YAPIYOR

Ümraniyespor karşısında oyuna girdikten 1 dakika sonra gol atan Digane, İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 6. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Senegalli golcü ayrıca Süper Lig'de 88. maçında 60. golünü attı.

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Fatih Karagümrük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
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