Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davide Biraschi, 54. dakikada Mbaye Diagne ve 90. dakikada Borini kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 3. dakikada Umut Nayir'den geldi.
Ümraniyespor karşısında oyuna girdikten 1 dakika sonra gol atan Digane, İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 6. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Senegalli golcü ayrıca Süper Lig'de 88. maçında 60. golünü attı.
Son Dakika › Spor › İstanbul derbisinde gülen Fatih Karagümrük! Pirlo'nun öğrencileri, Ümraniyespor'u 3 golle geçerek üst üste ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika