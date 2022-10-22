Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe, hücüm organizasyonlarında daha etkili olan taraftı. Sarı-lacivertliler kalabalık Başakşehir savunmasını aşmakta güçlük yaşarken hücumu bitirecek son toplarda hedefi bulamadı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

ROSSI GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya Başakşehir etkili başlarken turuncu-lacivertliler Traore ile etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe rakip kalede baskısını artırırken sarı-lacivertliler aradığı golü 84. dakikada buldu. Sonradan oyuna giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞE OTURDU

Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.