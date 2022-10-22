Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi - Son Dakika
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Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi

22.10.2022 22:15

Süper Lig'de 11. haftası dev maça sahne oldu. Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği Başakşehir'i Diego Rossi'nin şık golüyle 1-0 mağlup etti. Ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkartan Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 23'e çıkarttı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı.

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.

İLK YARI SESSİZ GEÇTİ

Karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken Fenerbahçe, hücüm organizasyonlarında daha etkili olan taraftı. Sarı-lacivertliler kalabalık Başakşehir savunmasını aşmakta güçlük yaşarken hücumu bitirecek son toplarda hedefi bulamadı. Takımlar soyunma odasına golsüz beraberlikle gitti.

Kadıköy'de Rossi'nin gecesi! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i yenerek liderliğe oturdu

ROSSI GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya Başakşehir etkili başlarken turuncu-lacivertliler Traore ile etkili olmaya çalıştı. Mücadelenin son dakikalarında Fenerbahçe rakip kalede baskısını artırırken sarı-lacivertliler aradığı golü 84. dakikada buldu. Sonradan oyuna giren Diego Rossi, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü attı.

Kadıköy'de Rossi'nin gecesi! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i yenerek liderliğe oturdu

FENERBAHÇE LİDERLİĞE OTURDU

Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 20 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Kadıköy'de Rossi'nin gecesi! Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i yenerek liderliğe oturdu
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SON DAKİKA: Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi - Son Dakika
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