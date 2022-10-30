Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Adana Demrispor'un golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Kayserispor'a puanı getiren golleri ise 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.
Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor ise ligde 3 maç sonra puan kaybetti.
Son Dakika › Spor › Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı - Son Dakika