Kayserispor, 2 farklı geriye düştüğü maçta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı

Kayserispor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 12. haftasında Kadir Has Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KAYSERİSPOR 2-0'DAN DÖNDÜ

Adana Demrispor'un golleri 12. dakikada Badou Ndiaye ve 65. dakikada Henry Onyekuru'dan geldi. Kayserispor'a puanı getiren golleri ise 67. dakikada Mario Gavranovic ve 82. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

9 MAÇTIR YENİLMİYORLAR

Adana Demirspor ligde oynadığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Kayserispor ise ligde 3 maç sonra puan kaybetti.