Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti

30.10.2022 22:15

Süper Lig'in 12. haftasında lider Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 5-2 yendi. Sarı-lacivertlilerde Michy Batshuayi 3 gol ve 1 asistle maçın yıldız isim oldu.

İstanbulspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Batshuayi'nin penaltıdan golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 37. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u farka boğdu

FENERBAHÇE GOL OLUP YAĞDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 47. dakikada Topalli ile farkı 1'e indirdi ancak 49. dakikada Batshuayi sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Topalli bir kez daha Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ancak bu gol sonrası sarı-lacivertliler adeta vites artırdı. 86. dakikada Valencia ve 88. dakikada Batshuayi attığı gollerle skoru 5-2'ye getirdi.

Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u farka boğdu

ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla Fenerbahçe haftayı 26 puan kapadı ve Süper Lig'de liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Sivvasspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak. İstanbulspor ise kötü gidişi sürdürdü ve 8 puanla 18. sırada kaldı.

Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u farka boğdu
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SON DAKİKA: Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti - Son Dakika
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