Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti

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İstanbulspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 5-2 kazandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya oldukça etili başlayan Fenerbahçe, 18. dakikada Batshuayi'nin penaltıdan golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertlilerde 37. dakikada İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarı bu skorla sona erdi.

FENERBAHÇE GOL OLUP YAĞDI

İkinci yarıya hızlı başlayan İstanbulspor, 47. dakikada Topalli ile farkı 1'e indirdi ancak 49. dakikada Batshuayi sahneye çıkarak skoru 3-1'e getirdi. 67. dakikada Topalli bir kez daha Fenerbahçe ağlarını havalandırdı ancak bu gol sonrası sarı-lacivertliler adeta vites artırdı. 86. dakikada Valencia ve 88. dakikada Batshuayi attığı gollerle skoru 5-2'ye getirdi.

ZİRVEDE YERİNİ KORUDU

Bu sonuçla Fenerbahçe haftayı 26 puan kapadı ve Süper Lig'de liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı-lacivertliler gelecek hafta Sivvasspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak. İstanbulspor ise kötü gidişi sürdürdü ve 8 puanla 18. sırada kaldı.