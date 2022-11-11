Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay - Son Dakika
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Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay

11.11.2022 23:53

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor golsüz berabere kalırken karşılaşmaya Belhanda'nın kırmızı kartı damga vurdu. Futbolseverler, Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Belhanda'nın hareketinden önce Aksoy'un faul yaptığını belirterek kırmızı kartı haksız buldu.

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten mücadelede Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

TARTIŞMALI KART

Karşılaşmanın 44. dakikasında Younes Belhanda, Alanyasporlu Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası futbolseverler Aksoy'un kırmızı kart öncesinde Belhanda'ya faul yaptığını belirtirken kırmızı kartı haksız buldu.

Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports
Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports
Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports
Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports
Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports
Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
Görüntü: Beinsports

ADANA DEMİRSPOR YENİLMİYOR

Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı Adana Demirspor, 10 kişi kaldığı maçta Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı! Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor Adana Demirspor, yıldız transferinde yeniden gaza basıyor! Hulk, Süper Lig'e geliyor

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Son Dakika Spor Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay - Son Dakika


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