Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten mücadelede Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Younes Belhanda, Alanyasporlu Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası futbolseverler Aksoy'un kırmızı kart öncesinde Belhanda'ya faul yaptığını belirtirken kırmızı kartı haksız buldu.
Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Son Dakika › Spor › Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay - Son Dakika