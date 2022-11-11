Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay

Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten mücadelede Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.

TARTIŞMALI KART

Karşılaşmanın 44. dakikasında Younes Belhanda, Alanyasporlu Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası futbolseverler Aksoy'un kırmızı kart öncesinde Belhanda'ya faul yaptığını belirtirken kırmızı kartı haksız buldu.

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

Görüntü: Beinsports

ADANA DEMİRSPOR YENİLMİYOR

Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.