Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı

13.11.2022 17:28
Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük, kendi sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçtan sonra iki ekibin de ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 32 ve 53. dakikada Baniya ile 69. dakikada Kouassi kaydetti. Gaziantep FK'nin golleri ise 13. dakikada Ertuğrul Ersoy, 20. dakikada Joao Figueiredo ve 65. dakikada Merkel'den geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

İstanbul'da gol düellosu! Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK maçı nefes kesti

GALİBİYET HASRETLERİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından iki ekibinde ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Gaziantep FK 16, Fatih Karagümrük 13 puana yükseldi.

İstanbul'da gol düellosu! Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK maçı nefes kesti
YORUMLAR
500
Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ardından Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ardından Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ardından Fatih Karagümrük-Gaziantep FK maçının ardından

Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika


Son Dakika
17:19 Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
17:15 Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbul'daki patlama hakkında açıklama: Can kaybımız var
16:54 Morutan'ın İtalya'da yaptıkları ağızları açık bıraktı!
16:51 İstiklal Caddesi'nde yaşanan şiddetli patlamanın görüntüsü ortaya çıktı
16:42 İstiklal Caddesi'nde şiddetli patlama! İşte olay yerinden ilk görüntüler
16:34 İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var
15:43 İçişleri Bakanı Soylu'dan İYİ Partili Türkkan'a zehir gibi yanıt: Şehit ailesine küfreden aşağılık
15:32 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş milli yıldız için devrede! Fenerbahçe de çok istiyor
11:48 Çanakkale'de 2 bin 200 yıllık çarşı kapısı bulundu! Arkeologlar içeri girmek için gün sayıyor
11:45 Antalya'da hayat zorlaşıyor! Hayat pahalılığı ve konuta erişilebilirlik açısından İstanbul ile yarışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 17:42:55. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement