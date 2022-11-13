Fatih Karagümrük, sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı

Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 14. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün gollerini 32 ve 53. dakikada Baniya ile 69. dakikada Kouassi kaydetti. Gaziantep FK'nin golleri ise 13. dakikada Ertuğrul Ersoy, 20. dakikada Joao Figueiredo ve 65. dakikada Merkel'den geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3 sona erdi.

GALİBİYET HASRETLERİ SÜRÜYOR

Bu sonucun ardından iki ekibinde ligde galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Gaziantep FK 16, Fatih Karagümrük 13 puana yükseldi.