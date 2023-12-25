Süper Lig\'in 18. haftası sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.
Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.
Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.
Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
EMS Yapı Sivasspor- İstanbulspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: 0-3
Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1
TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0
Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1
Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0
Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2
Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2
Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1
Puan durumu
Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|17
|14
|2
|1
|44
|14
|30
|44
|2.GALATASARAY
|17
|14
|2
|1
|32
|9
|23
|44
|3.TRABZONSPOR
|17
|9
|3
|5
|31
|20
|11
|30
|4.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|17
|8
|5
|4
|24
|20
|4
|29
|5.BEŞİKTAŞ
|17
|9
|2
|6
|25
|23
|2
|29
|6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|17
|7
|6
|4
|31
|22
|9
|27
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|17
|7
|5
|5
|22
|23
|-1
|26
|8.BITEXEN ANTALYASPOR
|17
|6
|6
|5
|23
|19
|4
|24
|9.KASIMPAŞA
|17
|6
|5
|6
|29
|33
|-4
|23
|10.EMS YAPI SİVASSPOR
|17
|5
|6
|6
|20
|27
|-7
|21
|11.MKE ANKARAGÜCÜ
|17
|4
|8
|5
|22
|22
|0
|20
|12.CORENDON ALANYASPOR
|17
|5
|5
|7
|18
|25
|-7
|20
|13.ATAKAŞ HATAYSPOR
|17
|4
|7
|6
|25
|24
|1
|19
|14.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|17
|5
|4
|8
|19
|22
|-3
|19
|15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|17
|6
|1
|10
|20
|27
|-7
|19
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|17
|4
|6
|7
|18
|22
|-4
|18
|17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|17
|4
|5
|8
|18
|18
|0
|17
|18.YILPORT SAMSUNSPOR
|17
|4
|3
|10
|19
|29
|-10
|15
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|17
|3
|5
|9
|18
|39
|-21
|14
|20.İSTANBULSPOR
|17
|2
|2
|13
|11
|31
|-20
|5
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