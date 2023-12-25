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Süper Lig'in 18. haftası sona erdi - Son Dakika
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Süper Lig'in 18. haftası sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi. Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti. Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı. Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Süper Lig\'in 18. haftası sona erdi
25.12.2023 - 22:41,  Güncelleme: 22:47
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, oynanan dört maçla sona erdi.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

EMS Yapı Sivasspor- İstanbulspor: 1-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Gaziantep FK: 0-3

Trabzonspor-RAMS Başakşehir: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: 2-0

Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: 2-1

Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0

Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: 2-2

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 3-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-2

Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Puan durumu

Süper Lig'de 18. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE 17142144143044
2.GALATASARAY 1714213292344
3.TRABZONSPOR 1793531201130
4.MONDİHOME KAYSERİSPOR178542420429
5.BEŞİKTAŞ179262523229
6.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR177643122927
7.ÇAYKUR RİZESPOR 177552223-126
8.BITEXEN ANTALYASPOR176652319424
9.KASIMPAŞA 176562933-423
10.EMS YAPI SİVASSPOR175662027-721
11.MKE ANKARAGÜCÜ174852222020
12.CORENDON ALANYASPOR175571825-720
13.ATAKAŞ HATAYSPOR174762524119
14.RAMS BAŞAKŞEHİR FK175481922-319
15.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 1761102027-719
16.TÜMOSAN KONYASPOR174671822-418
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK174581818017
18.YILPORT SAMSUNSPOR1743101929-1015
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL173591839-2114
20.İSTANBULSPOR1722131131-205

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Süper Lig'in 18. haftası sona erdi - Son Dakika


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