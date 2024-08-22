Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor - Göztepe karşılaşması yarın oynanacak

Spor

Süper Lig'in 3'üncü haftası yarın oynanacak Alanyaspor - Göztepe karşılaşmasıyla başlayacak. 3'üncü hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de haftanın maçları ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN

21.00 Alanyaspor - Göztepe: Muhammet Ali Metoğlu

24 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Sivasspor - Eyüpspor: Zorbay Küçük

21.45 Bodrum FK - Konyaspor: Çağdaş Altay

25 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.45 Antalyaspor - Hatayspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: Turgut Doman