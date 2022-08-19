Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti

Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatğrk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Giresunspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibi karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor.

EKSİKLER

Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İŞTE İLK 11'LER

Ümraniyespor(Muhtemel) : Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic