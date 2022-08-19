Ümraniyespor ile Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Atatğrk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Giresunspor'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibi karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkıyor.
Ev sahibi Ümraniyespor'da eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da sakatlığı süren Dubois'in yanı sıra sakatlık geçiren Fredrik Midtsjö'nun maç kadrosunda olması beklenmiyor.
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Ümraniyespor-Galatasaray karşılaşmasında taraflar tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile 84 yıllık tarihinde Süper Lig'deki ilk sezonunu geçiren Ümraniyespor, ligde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Ümraniyespor(Muhtemel) : Serkan Kırıntılı, Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Avounou, Mrsic, Geraldo, Del Valle, Bettaieb
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Emre Akbaba, Yunus, Kerem, Seferovic
Son Dakika › Spor › Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika