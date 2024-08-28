Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 4. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
30 Ağustos Cuma:
21.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor- Kasımpaşa: Ali Şansalan
19.15 TÜMOSAN Konyaspor- Bellona Kayserispor: Emre Kargın
21.45 Göztepe-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.45 Adana Demirspor- Galatasaray: Kadir Sağlam
1 Eylül Pazar:
19.15 ikas Eyüpspor- Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
19.15 RAMS Başakşehir- Antalyaspor: Oğuzhan Çakır
21.45 Beşiktaş-Net Global Sivasspor: Direnç Tonusluoğlu
21.45 Atakaş Hatayspor- Samsunspor: Cihan Aydın
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