Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika
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Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı

12.09.2022 21:00

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Başakşehir'e 71'de Bertrand Traore'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Konuk ekip ise bu sezon oynadığı 5. maçını da gol yemeden bitirdi. Beşiktaş, ligdeki ilk mağlubiyetini yaşayarak 13 puanda kaldı. Başakşehir ise puanını 13'e çıkardı.

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Voadone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 1-0 kazandı.

İKİ TAKIM DA FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatları gole çeviremedi. Siyah-beyazlıların etkili ataklarında savunmada kalabalık kalan Başakşehir, yakaladığı gol fırsatlarında da son topları iyi kullanamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.

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TRAORE, BEŞİKTAŞ'IN FİŞİNİ ÇEKTİ

İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili başlarken siyah-beyazlıların gol atmasına Volkan Babacan izin vermedi. 71. dakikada sahneye çıkan Bertrand Traore skoru 1-0'a getiren isim oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazandı.

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BAŞAKŞEHİR YİNE GOL YEMEDİ

Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Turuncu-lacivertliler ise Kara Kartal'a karşı da kalesini gole kapadı ve bu sezon ligde oynadığı hiçbir maçta gol yememe başarısını sürdürdü.

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