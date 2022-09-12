Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında Voadone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 1-0 kazandı.
Oldukça tempolu başlayan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da net fırsatları gole çeviremedi. Siyah-beyazlıların etkili ataklarında savunmada kalabalık kalan Başakşehir, yakaladığı gol fırsatlarında da son topları iyi kullanamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti.
İkinci yarıya Beşiktaş daha etkili başlarken siyah-beyazlıların gol atmasına Volkan Babacan izin vermedi. 71. dakikada sahneye çıkan Bertrand Traore skoru 1-0'a getiren isim oldu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazandı.
Başakşehir'e 1-0'lık skorla kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon ilk mağlubiyetini yaşadı. Turuncu-lacivertliler ise Kara Kartal'a karşı da kalesini gole kapadı ve bu sezon ligde oynadığı hiçbir maçta gol yememe başarısını sürdürdü.
Son Dakika › Spor › Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı - Son Dakika