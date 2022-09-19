Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un kazanılan penaltı sonrası futbolcularını ikaz ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Alanyaspor'u farklı geçen Fenerbahçe'de 45+3. dakikada Joao Pedro, penaltı atışından yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde kullanılan penaltı öncesi Jorge Jesus'un futbolculara müdahale ettiği ortaya çıktı.
Penaltı kazanıldığı an kenardan futbolcularının olduğu kaleye doğru koşan Jorge Jesus, ısrarla penaltıyı Joao Pedro'nun kullanmasını istedi. Portekizli hocanın bu tercihi sonuç vermedi ancak kenardan oyuna olan müdahalesi taraftarın takdirini topladı.
Son Dakika › Spor › Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti - Son Dakika