Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti - Son Dakika
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Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti

19.09.2022 15:18

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 5-0 gol yağmuruna tuttu. Mücadelede, sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltıyı Joao Pedro'nun kullanması için Jorge Jesus'un kenardan talimat verdiği görüntüler ortaya çıktı. Portekizli hoca kenarda öğrencilerine sesini duyurmak için büyük bir çaba sarf etti.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un kazanılan penaltı sonrası futbolcularını ikaz ettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PEDRO PENALTIYI KAÇIRDI

Alanyaspor'u farklı geçen Fenerbahçe'de 45+3. dakikada Joao Pedro, penaltı atışından yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde kullanılan penaltı öncesi Jorge Jesus'un futbolculara müdahale ettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda adeta kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti
Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda adeta kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti
Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda adeta kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti

JORGE JESUS ÖZELLİKLE İSTEDİ

Penaltı kazanıldığı an kenardan futbolcularının olduğu kaleye doğru koşan Jorge Jesus, ısrarla penaltıyı Joao Pedro'nun kullanmasını istedi. Portekizli hocanın bu tercihi sonuç vermedi ancak kenardan oyuna olan müdahalesi taraftarın takdirini topladı.

Fenerbahçe penaltı kazandı, Jorge Jesus kenarda adeta kendini paraladı! Israrla Pedro'yu işaret etti
YORUMLAR
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin penaltısını Joao Pedro'nun kullanması için oyuncularını kenardan ikaz etti - Son Dakika
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