Süper Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 3-1 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 3-1 yendi
Haber Videosu

Gaziantep FK, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Erzurumspor FK'ya 3-1 mağlup oldu. Erzurumspor Teknik Direktörü Özbalta galibiyeti 'hak edilmiş' buldu, Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Ünal kongre belirsizliğinin oyuncuları etkilediğini söyledi.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, özel ve güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Özbalta, 6 sene sonra çıktıkları Süper Lig'teki gidişatlarını devam ettirmek istediklerine vurgu yaparak,"Öncelikle Gaziantep FK iyi bir gidişatları yoktu. 3 haftadır mağlup oluyorlardı. Bizim son 3 haftamız fena geçmemişti. Tabi ki hangi takım olursa olsun bir reaksiyon gösterecekti bugün. Biz 6 sene sonra çıkılan bir ligte ilk senemizde iyi gidişatı devam ettirmek amacıyla buraya geldik. Puansız dönmek istemiyorduk. Geçiş hücumları ile rakibin üzerime geleceğini biliyorduk." dedi.

'HAK EDİLMİŞ CİDDİ BİR GALİBİYET'

Değerlendirmelerini sürdüren Özbalta, "Doğru zamanda atılan toplar ve çalışmalar neticesinde birkaç pozisyona girdik. Dengeli bir oyundu ilk yarı. İkinci yarı bizim adımıza erken gelen bir gol oldu. Rakip berabere bitirme çabası içerisindeydi golü de erken buldular ama tabi ki her kulüp kendi yarı sahasına çekilip maçı bitirme güdüsü ile hareket ediyor. Maçın bitimine yakın attığımız 3'üncü gol rahatlattı. Özel ve güzel bir galibiyet oldu. Bizlerin biraz daha sorumluluğu artacak. Kazanabilen Erzurumspor daha da ciddiye alınacak artık. Önümüzdeki haftalarda seyircilerimizden destek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum hak edilmiş ciddi bir galibiyet" sözlerini sarf etti.

'KULÜPTE BELİRSİZLİKLER VAR'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, aldıkları mağlubiyetlerden ötürü üzgün olduklarını ifade etti. İyi bir oyun oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Ünal, kulüpteki belirsizliğin mental anlamda oyuncuları etkilediğini söyledi. Ünal,"Çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçı kendi sahamızda kaybettik. Özellikle ilk yarı oyunu kontrol ettik sahada istediğini yapan bir takımdık. İkinci yarıya da öyle başladık ancak yedimiz şansız bir gol ile geriye düştük. Ondan sonra daha da çalışarak pozisyonlar ürettik. Üretim anlamında sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandıramadık. Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman kaybediyorsunuz. Kulübümüz bir kongre sürecinde. Bu kongre Genel olarak bir belirsizlik var takımda ve şehirde. Kongre olacak ama belirsizlik var. Bunlar oyuncuların mental kırılmalarına da sebep olabiliyor. Belirsizlikler oyuncuları etkileyebiliyor. Orhan hoca şu anda görevinin başında herhangi bir bırakma durumu yok. Salı günü Ankara'da bir maçımız var ona odaklanacağız. Bu maç özelinde Erzurumspor çift santrafor oynuyor. Santraforları eşleştiriyorduk birebir baskıya çıktık. Abena bizce basit bir sarı kart yedi. Birebir oyunda tehlike arz ediyordu. Birebir mücadele oluyordu bu yüzden Arda'yı düşündük. Arda oyuna girdi ancak kolu çok zorlandı ve problem yarattı zaten iğne ile oynuyor. Onun o reaksiyonları veremediğini görünce çıkarmak zorunda kaldık" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Erzurumspor KulübüGaziantep FKSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
O eski görüntülerinden eser yok İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan’ın hali O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
İbrahim Tatlıses’in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film
Ortalığın karıştığı Fransa’da gerilim tırmanıyor Camiler için harekete geçildi Ortalığın karıştığı Fransa'da gerilim tırmanıyor! Camiler için harekete geçildi
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi Sonrası tam kabus Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
Fenerbahçe’ye 75 bin kişilik stat teklifi Aziz Yıldırım açıkladı Fenerbahçe'ye 75 bin kişilik stat teklifi! Aziz Yıldırım açıkladı
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Yeni sektöre adım attı Wanda Nara’dan olay sahneler Yeni sektöre adım attı! Wanda Nara'dan olay sahneler
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
17:22
Kasımpaşa, Benedyczak’ın golüyle Eyüpspor’u devirdi
Kasımpaşa, Benedyczak'ın golüyle Eyüpspor'u devirdi
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
15:14
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı
Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
14:40
Görüntü Türkiye’den Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
Görüntü Türkiye'den! Gecenin karanlığında dehşete düşüren olay
14:24
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında Taha Çakmak ve İnan Altınbaş dahil 15 kişi tutuklandı
14:11
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son Belediye devreye girdi
Marketlerde tepki çeken uygulamaya son! Belediye devreye girdi
13:51
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında
12:50
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı
12:24
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 20:20:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Süper Lig'in 9'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei