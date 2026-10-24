Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK\'yı deplasmanda 3-1 yendi

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, – SÜPER Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Erzurum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, özel ve güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, son haftalardaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Özbalta, 6 sene sonra çıktıkları Süper Lig'teki gidişatlarını devam ettirmek istediklerine vurgu yaparak,"Öncelikle Gaziantep FK iyi bir gidişatları yoktu. 3 haftadır mağlup oluyorlardı. Bizim son 3 haftamız fena geçmemişti. Tabi ki hangi takım olursa olsun bir reaksiyon gösterecekti bugün. Biz 6 sene sonra çıkılan bir ligte ilk senemizde iyi gidişatı devam ettirmek amacıyla buraya geldik. Puansız dönmek istemiyorduk. Geçiş hücumları ile rakibin üzerime geleceğini biliyorduk." dedi.

'HAK EDİLMİŞ CİDDİ BİR GALİBİYET'

Değerlendirmelerini sürdüren Özbalta, "Doğru zamanda atılan toplar ve çalışmalar neticesinde birkaç pozisyona girdik. Dengeli bir oyundu ilk yarı. İkinci yarı bizim adımıza erken gelen bir gol oldu. Rakip berabere bitirme çabası içerisindeydi golü de erken buldular ama tabi ki her kulüp kendi yarı sahasına çekilip maçı bitirme güdüsü ile hareket ediyor. Maçın bitimine yakın attığımız 3'üncü gol rahatlattı. Özel ve güzel bir galibiyet oldu. Bizlerin biraz daha sorumluluğu artacak. Kazanabilen Erzurumspor daha da ciddiye alınacak artık. Önümüzdeki haftalarda seyircilerimizden destek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum hak edilmiş ciddi bir galibiyet" sözlerini sarf etti.

'KULÜPTE BELİRSİZLİKLER VAR'

Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Cihan Ünal, aldıkları mağlubiyetlerden ötürü üzgün olduklarını ifade etti. İyi bir oyun oynadıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Ünal, kulüpteki belirsizliğin mental anlamda oyuncuları etkilediğini söyledi. Ünal,"Çok üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçı kendi sahamızda kaybettik. Özellikle ilk yarı oyunu kontrol ettik sahada istediğini yapan bir takımdık. İkinci yarıya da öyle başladık ancak yedimiz şansız bir gol ile geriye düştük. Ondan sonra daha da çalışarak pozisyonlar ürettik. Üretim anlamında sıkıntı yaşamadık ama sonuçlandıramadık. Futbolda sonuçlandıramadığınız zaman kaybediyorsunuz. Kulübümüz bir kongre sürecinde. Bu kongre Genel olarak bir belirsizlik var takımda ve şehirde. Kongre olacak ama belirsizlik var. Bunlar oyuncuların mental kırılmalarına da sebep olabiliyor. Belirsizlikler oyuncuları etkileyebiliyor. Orhan hoca şu anda görevinin başında herhangi bir bırakma durumu yok. Salı günü Ankara'da bir maçımız var ona odaklanacağız. Bu maç özelinde Erzurumspor çift santrafor oynuyor. Santraforları eşleştiriyorduk birebir baskıya çıktık. Abena bizce basit bir sarı kart yedi. Birebir oyunda tehlike arz ediyordu. Birebir mücadele oluyordu bu yüzden Arda'yı düşündük. Arda oyuna girdi ancak kolu çok zorlandı ve problem yarattı zaten iğne ile oynuyor. Onun o reaksiyonları veremediğini görünce çıkarmak zorunda kaldık" diye konuştu.