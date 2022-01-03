Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 22 gol atarak krallık yaşayan Aaron Boupendza'nın Süper Lig'e döneceği iddia edldi. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da 25 yaşındaki forvet için devreye girdi.
4 milyon 250 bin euro karşılığında Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Boupendza için Fenerbahçe nabız yokluyor.
Larin'in olası ayrılığı için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
Bu sezon Katar Ligi'nde 10 maça çıkan Gabonlu forvet, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
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