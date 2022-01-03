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Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali! - Son Dakika

Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali!

03.01.2022 17:25

Süper Lig'de Hatayspor'la gol krallığı yaşayıp Al-Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza geri dönüyor. Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Gabonlu yıldız için Beşiktaş da devreye girdi.

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 22 gol atarak krallık yaşayan Aaron Boupendza'nın Süper Lig'e döneceği iddia edldi. Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş da 25 yaşındaki forvet için devreye girdi.

Süper Lig'in kralından geri dönüş sinyali! Ezeli rakipler Boupendza için birbirine girdi

GİRİŞİMLER BAŞLADI

4 milyon 250 bin euro karşılığında Katar'ın Al-Arabi takımına transfer olan Boupendza için Fenerbahçe nabız yokluyor.

DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Larin'in olası ayrılığı için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, oyuncu ve kulübüyle temas kurdu. Boupendza'nın Katar'da mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

10 MAÇTA 3 GOL ATTI

Bu sezon Katar Ligi'nde 10 maça çıkan Gabonlu forvet, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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