PFDK, Samsunspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş\'a para cezası verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig kulüpleri Samsunspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Beşiktaş'a para cezası verildiğini açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan PFDK kararları şu şekilde:

" Trabzonspor'un, 11.01.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan SOCİOS.COM Doğu Alt Tribün I-J-K bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Samsunspor Kulübünün, 11.01.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F Misafir ve Kuzey Üst G2 Misafir bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 105.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Samsunspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 10.01.2024 tarihinde oynanan Hatayspor - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Corendon Alanyaspor Kulübü sporcusu Leroy Johan Fer'in, 09.01.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca ve 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

MKE Ankaragücü Kulübünün, 09.01.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - MKE Ankaragücü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE Ankaragücü Kulübü sporcusu Efkan Bekiroğlu'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Çaykur Rizespor'un, 09.01.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 240.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Ayhan Pehlivan'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Çaykur Rizespor görevlisi Nizamettin Türkyılmaz'ın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 09.01.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Beşiktaş Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 320.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribünde yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Fenerbahçe'nin, 10.01.2024 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta Maraton Üst Tribün H-G, Spor Toto Tribün C-D-E-F, Kuzey Tribün D-E-F, bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL