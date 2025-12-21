Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar - Son Dakika
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
21.12.2025 16:06
2 yılda bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın 2028'in ardından 4 yılda bir düzenleneceği açıklandı. Ayrıca, kazanan takımlara verilen 7 milyon dolarlık ödülün 10 milyon dolara çıkarılacağı belirtildi.

2 yıldız bir düzenlenen Afrika Uluslar Kupası, 2028'de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.

AFRİKA KUPASI'NDA TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.

ÖDÜL MİKTARI ARTIRILDI

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.

''MALİ KAYNAK ELDE EDECEĞİZ''

Ayrıca 2029'dan itibaren "Afrika Milletler Ligi" adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferit Tambahçeci Ferit Tambahçeci:
    gereksiz tümünde kaldırılsın 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
