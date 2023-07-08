Süper Lig takımlarıyla adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı - Son Dakika
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Süper Lig takımlarıyla adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı

08.07.2023 17:40

Son olarak Watford'u çalıştıran ve adı Süper Lig takımlarıyla da anılan teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'in başına geçti.

Mart 2023'ten bu yana boşta olan teknik direktör Slaven Bilic, Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'e resmen imza attı. Daha önce Al Ittihad'ı çalıştıran deneyimli hoca, Suudi Arabistan'da 2. dönemini yaşayacak.

WATFORD'DA BAŞARISIZ OLDU

Slaven Bilic son olarak çalıştırdığı Watford'da 26 maça çıktı. Deneyimli hoca bu karşılaşmalarda maç başına 1.42'lik puan ortalaması yakaladı. İngiliz ekibi, Hırvat çalıştırıcıyla 7 Mart 2023'te yolları ayırdı.

BEŞİKTAŞ'TA 1.82'LİK PUAN ORTALAMASI TUTTURMUŞTU

Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran Bilic, siyah-beyazlıların başında 89 maçta görev aldı. 54 yaşındaki hoca, bu karşılaşmalarda 47 galibiyet ve 21 mağlubiyet alarak 1.82'lik puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig ekipleriyle adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı
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Slaven Bilic, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig takımlarıyla adı geçen Bilic'ten şaşırtmayan tercih! İşte modaya uyan Hırvat hocanın yeni takımı - Son Dakika


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