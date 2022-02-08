Üye Girişi
Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı - Son Dakika

Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı

08.02.2022 12:51

Şu ana dek Süper Lig yayın ihalesine katılabilmek için 'Şartname' alan üç kurum oldu. Bu medya kuruluşları Bein Sports, Saran Holding ve Turkuvaz Medya oldu. Son ihaleye göre rakamlar hayli düşük.

Yayın ihalesi için üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaştığı detaylarda TV ve Dijital haklar için irili ufaklı toplam 12 medya kuruluşu da TFF'den ön bilgi aldı. Son ihaleye göre rakamlar hayli düşük.

"ŞARTNAME NEDİR, NASIL ALINIR?"

Şartname almak; Yayın ihalesine katılmak için alınan bir ön bilet gibi düşünülebilir. İhale günü teklif verip vermemek kurumların kararına bağlı. 150 bin TL ödeyip ihaleye katılım hakkı elde edebiliyorsunuz. Süper Lig Yayın İhalesi 21 Şubat 2022'de yapılacak. Saran Holding, beIN Sports ve Turkuvaz Medya, yayın haklarına talip oldu.3

YAYIN İHALESİ NASIL OLACAK?

Yayın ihalesi 4 ana paketten oluşuyor. Bu paketlerden Paket 1, A,B,C,D,E ve F olmak üzere 6 adet alt paketi barındırıyor. Firmalar Paket 1'in tamamına olduğu gibi bu paketin içindeki her bir alt pakete de ayrı teklif sunabilecek. Ancak Paket 1'in tamamını alan, bir nevi eskiden olduğu gibi en güçlü tek yayıncı olacak.

Süper Lig yayın ihalesi için üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı

PAKET 1-A

Hafta sonuna denk gelen toplam 210 (2022-23 sezonu için bu rakam 238) Süper Lig maçının canlı yayını.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 8 derbi maçı

PAKET 1-B

Yine hafta sonuna denk gelecek toplam 60 (2022-23 sezonu için 68) Süper Lig maçının canlı yayın hakkı.

Hafta sonuna denk gelen en fazla 4 derbi maçı

PAKET 1-C

Süper Lig'de oynanacak 36 maçın canlı yayını

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Saran Holding, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:43 Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
10:53 Yavrusu nadir görülen bir hastalıkla doğdu! Annenin feryadı: Bebeğimi sadece bir kez öpebildim!
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:57:16. #1.13#
SON DAKİKA: Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement