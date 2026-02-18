Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü - Son Dakika
Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü

Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig\'e geri döndü
18.02.2026 20:32
Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Steven Caulker, Türkiye'ye geri döndü. Konyaspor, Steven Caulker ile sözleşme imzaladı. Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil olan Caulker, yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Aktif utbolculuk kariyerinde Fenerbahçe başta olmak üzere Süper Lig'de birçok takımda forma giyen Steven Caulker, Türkiye'ye sürpriz bir şekilde geri döndü.

İLHAN PALUT'UN EKİBİNE DAHİL OLDU

Konyaspor'da İngiliz vatandaşı Sierra Leone eski milli takım futbolcusu Steven Caulker, Teknik Direktör İlhan Palut'un teknik ekibine dahil oldu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Steven Caulker'a hoş geldin diyor, görevinde başarılar dileriz" denildi.

100'DEN FAZLA PREMIER LİG MAÇINA ÇIKTI

Futbolculuk kariyerine Tottenham altyapısından başlayan Caulker; kariyerinde Liverpool, Southampton, Cardiff City gibi kulüplerde 100'den fazla Premier Lig maçına çıktı.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Steven Caulker, Süper Lig'de ise Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Karagümrük formaları giydi. Son olarak 2025 yılında İzlanda temsilcisi Stjarnan'da transfer olan Caulker, bu kulüpte hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

