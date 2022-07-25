"Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede

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Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra Ankaragücü'ne oradan da Çaykur Rizespor'a transfer olan Alper Potuk, rotasını Azerbaycan'a kırıyor.

KARABAĞ RESMİ TEKLİF YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2021'in yazında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Alper Potuk'a Azerbaycan Ligi'nden talip çıktı. Karabağ, 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.

GOL VE ASİSTİ YOK

Alper Potuk, Çaykur Rizespor formasıyla 23 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1325 dakika süre aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2020-2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Alper Potuk, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra "Sus" işareti yapmıştı. Sarı-lacivertliler bu hareket sonrası deneyimli futbolcuya sert tepki gösterirken, Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmıştı.