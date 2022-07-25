"Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede - Son Dakika
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"Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede

25.07.2022 11:33

Çaykur Rizespor'da top koşturan 31 yaşındaki futbolcu Alper Potuk için Karabağ devrede. Spor Toto 1. Lig ekibi 1 yıllık sözleşmesi bulunan futbolcu için Azerbaycan temsilcisinin resmi teklif yaptığı ifade edildi. Potuk, Ankaragücü'nde oynarken uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye gol atmış ve "Sus" işareti yaparak sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra Ankaragücü'ne oradan da Çaykur Rizespor'a transfer olan Alper Potuk, rotasını Azerbaycan'a kırıyor.

KARABAĞ RESMİ TEKLİF YAPTI

Fanatik'in haberine göre, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un 2021'in yazında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Alper Potuk'a Azerbaycan Ligi'nden talip çıktı. Karabağ, 31 yaşındaki oyuncuya resmi teklif yaptı.

GOL VE ASİSTİ YOK

Alper Potuk, Çaykur Rizespor formasıyla 23 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1325 dakika süre aldı. 31 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda takımına gol ve asist katkısında bulunamadı.

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FENERBAHÇE TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

2020-2021 sezonunda Ankaragücü forması giyen Alper Potuk, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra "Sus" işareti yapmıştı. Sarı-lacivertliler bu hareket sonrası deneyimli futbolcuya sert tepki gösterirken, Fenerbahçe maçı 2-1 kazanmıştı.

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SON DAKİKA: "Sus" işaretiyle Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı! Karabağ, Alper Potuk için devrede - Son Dakika
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