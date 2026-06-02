Sutopu Süper Lig Finali Başlıyor!

Spor Toto Erkekler Sutopu Süper Lig'de final serisi, yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Sutopu Federasyonunun açıklamasına göre ENKA ve Kalamış Sutopu Havuzlarındaki müsabakalar, Galatasaray-ENKA takımları arasında oynanacak.
Serinin ilk maçı, yarın saat 20.00'de başlayacak.
Maç programı şu şekilde:
Yarın:
20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
4 Haziran Perşembe
12.00 ENKA-Galatasaray (ENKA)
5 Haziran Cuma
20.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
6 Haziran Cumartesi (Gerekirse)
15.00 Galatasaray-ENKA (Kalamış)
7 Haziran Pazar (Gerekirse)
10.30 ENKA-Galatasaray (ENKA)
