Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek

14.04.2023 14:42

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Türk teknik adam Engin Fırat, Suudi Arabistan ekibinin gündeminde yer aldı. Fırat'ın adının Al Nassr ile geçmesi hem Suudi hem de Türk futbolseverler tarafından heyecanla karşılandı.

Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi. Türk teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.

ENGİN FIRAT, AL NASSR'IN HEDEFİNDE

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr, teknik direktörlük görevi için Türk hoca Engin Fırat ile Hırvat çalıştırıcı Zlatko Dalic'i gündemine aldı.

TÜRK ÇALIŞTIRICI TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Kenya Milli Takımı'nın başında iyi bir performansa imza atan Türk çalıştırıcı Engin Fırat, Türkiye'den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif aldı. Bu teklifleri kabul etmeyen Fırat'ın Al Nassr'a gitmesi için Suudi Arabistan ekibinin iyi bir sözleşme sunması gerekiyor.

Engin Fırat
Engin Fırat
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Son Dakika Spor Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek - Son Dakika
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