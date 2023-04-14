Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Ronaldo'nun takımının koltuğu Türk teknik direktöre emanet edilecek

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Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi. Türk teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.

ENGİN FIRAT, AL NASSR'IN HEDEFİNDE

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr, teknik direktörlük görevi için Türk hoca Engin Fırat ile Hırvat çalıştırıcı Zlatko Dalic'i gündemine aldı.

TÜRK ÇALIŞTIRICI TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

Kenya Milli Takımı'nın başında iyi bir performansa imza atan Türk çalıştırıcı Engin Fırat, Türkiye'den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif aldı. Bu teklifleri kabul etmeyen Fırat'ın Al Nassr'a gitmesi için Suudi Arabistan ekibinin iyi bir sözleşme sunması gerekiyor.

Engin Fırat