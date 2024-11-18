Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro gibi rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan takımlarından teklif var. Sarı-lacivertlilere gelen tekliflerin 30 milyon euronun üzerinde olduğu belirtiliyor. Yönetim yıldız golcüyü satmak istemese de söz konusu rakamlara transferi gerçekleşirse Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu olarak da tarihe geçecek.

18.11.2024 22:11  Güncelleme: 22:18
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Suudi Arabistan ekipleri, Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı Faslı golcü Youssef En-Nesyri için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı iddia edildi.

SUUDİ KULÜPLERİNDEN REKOR TEKLİFLER VAR

Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden Youssef En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu ve bu tekliflerin 30 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi.

BONSERVİS BEDELİYLE TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 27 yaşındaki forvet, bu bonservis bedeliyle Bir Türk kulübü tarafından en çok bonservis bedeli ödenen futbolcu olarak tarihe geçmişti. En-Nesyri'yi 18 milyon euro ile Galatasaray'ın yine sezon başında transfer ettiği Gabriel Sara takip ediyor.

BU RAKAMLARA GİDERSE DE REKOR KIRACAK

Rekor kırarak gelenYoussef En-Nesyri, Suudi Arabistan takımlarından gelen bu 30 milyon euro üzerinde bir rakamlara satılırsa Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu olarak da tarihe adını yazdıracak. Bu rekor 30 milyon euro ile Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e ait.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin şu an için yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve kadroda tutmak istediğiYoussef En-Nesyri, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maça çıktı. Faslı golcü, bu karşılaşmalarda 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen yıldız forvetin takımıyla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Suudi Arabistan\'dan Youssef En-Nesyri\'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif

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Son Dakika Spor Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Yaman Auto:
    Yalan mk 37 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ya gidin işinize 36 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Acun şov devam ediyor 23 4 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Kara para aklama :) 18 3 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Sol cep sag cep anlayana 19 2 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Buna inanan varsa elimde köprü var 17 4 Yanıtla
  • Erden Timur:
    Inanan kuslar var:) 17 3 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Satsınlar gitsin. Osimen in çeyreği etmez. 12 3 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    Hemen verin adam hüsran çıktı inşallah mourinyoda gider 10 3 Yanıtla
  • mustafa ertas:
    verin gitsin dedim. 5 3 Yanıtla
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