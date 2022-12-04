Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar - Son Dakika
Üye Girişi

Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar

04.12.2022 23:43

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan 200 milyon euroluk teklif alan Cristiano Ronaldo'ya Katar kulübü Al Rayyan, daha astronomik bir teklifle gitti.

Manchester United'la yolları ayıran ve boşa düşen Cristiano Ronaldo, zengin kulüplerin iştahını kabarttı. 37 yaşındaki futbolcu her ne kadar kariyerini Avrupa'da sürdürmek istese de baş döndüren teklifler alıyor.

Ronaldo için çıldırdılar! 200 milyon euroluk teklif artık çocuk oyuncağı

DAHA DETAYLI BİR TEKLİF

Katar kulübü Al Rayyan, Cristiano Ronaldo için dev bir teklif yapacak. Futbol Arena'nın Al-Sharq'dan aktardığı habere göre; Al Rayyan yetkilileri, yıllık 200 milyon euro öneren Al Nassr'ın daha üzerinde ve detaylı bir teklif hazırlıyor. Ronaldo için konuşulan paralar senelik 250 milyon euro seviyelerine geldi.

Ronaldo için çıldırdılar! 200 milyon euroluk teklif artık çocuk oyuncağı

KATAR'DAN FUTBOLA YATIRIM

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, futbol dünyasında varlığını hissettirmek istiyor. Ronaldo transferine devletin de yardım etme ihtimali hayli yüksek.

YORUMLAR
500
Portekiz taraftarına 'Ronaldo oynamalı mı? diye soruldu, çıkan sonuç şaşkınlık yarattı Portekiz taraftarına 'Ronaldo oynamalı mı? diye soruldu, çıkan sonuç şaşkınlık yarattı Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı Boynuz kulağı geçti! Mbappe dediğini yaptı, idolü Ronaldo'yu solladı

Cristiano Ronaldo, Portekiz, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar - Son Dakika


Son Dakika
23:56 Senegal'i farklı geçen İngiltere çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu
23:46 Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı son soruyu açtırmayı başardı
23:43 Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar
23:29 Altın Kelebek kazanan Pınar Deniz'in ödül sonrası yaptığı konuşma dalga konusu oldu
22:49 Suriye'de hareketli saatler! Valilik binasına giren halka güvenlik güçleri ateş açtı
22:52 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı
22:36 Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Sakatlık sonrası Arjantin'e gitti
22:33 Polisin çağrısına uymayan cinsel saldırı olayının şüphelisi öldürüldü
22:16 Çıktığı elektrik direğinde yaşamını yitiren gencin cesedini ekipler indirdi
19:47 Güney Afrika'da ayin yapan grup sele kapıldı! 9 kişi ölürken ölürken 15 kişi de kayboldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2022 00:35:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo için çılgın teklif! 200 milyon euroyu da aştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement