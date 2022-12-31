Ronaldo'nun imza sonrası sözleri dalga konusu oldu! Ortaya çıkan video başını çok ağrıtacak

Manchester United ile yolları ayırdıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo'nun yıllar önce verdiği röportajda söyledikleri sosyal medyada çok konuşuldu.

"EĞER DERDİM PARA OLSAYDI KATAR'A TRANSFER OLURDUM"

BBC'ye yıllar önce verdiği röportajda Ronaldo, "30 yaşındayım ve parayla fikrimin değişebileceğini zannediyorsunuz. Ben hiç sanmıyorum. Paranın sorun olabileceğini hiç düşünmüyorum. Eğer derdim para olsaydı Katar'a transfer olurdum." ifadelerini kullanmıştı.

"AL NASSR'IN VİZYONU HEYECAN VERİCİ"

Al Nassr'dan yıllık 200 milyon euro kazanması beklenen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibine attığı imzanın ardından, "Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr'ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum." dedi. Portekizli yıldızın bu sözleri futbolseverleri ikna etmeye yetmedi. Ronaldo'yu tiye alan hayranları futbolcunun parayı seçtiğini belirtti.