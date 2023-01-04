Ronaldo, Arapça konuşamayınca sevgilisinin tavrı Suudi Arabistan'da tepki topladı - Son Dakika
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Ronaldo, Arapça konuşamayınca sevgilisinin tavrı Suudi Arabistan'da tepki topladı

04.01.2023 20:49

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo için imza töreni düzenlendi. İmza töreni sonrası sahaya inen yıldız futbolcu, Arapça konuşmaya çalıştı. Yıldız futbolcu bunda başarılı olamayınca sevgilisinin tepkisiz surat ifadesi tepki topladı. Al Nassr taraftarlarının bir kısmı Georgina Rodriguez'in oldukça tepkisiz ve mutsuz olduğunu belirtti ve bu durumun Ronaldo'nun moralini bozacağı ifade edildi.

Cristiano Ronaldo kendisi için düzenlenen törende binlerce Al Nassr taraftarı önüne çıktı. Burada taraftarlara Arapça seslenmek isteyen ancak bu girişiminde pek de başarılı olamayan Portekizli yıldız, kahkahalara boğuldu. O anlarda Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in tepkileri ise dikkatlerden kaçmadı.

GEORGİNA TÖRENİ TEPKİ GÖSTERMEDEN İZLEDİ

Taraftarlara efsaneleşen gol sevincini de yapan Ronaldo, mikrofona Arapça "Bu benim dünyam" demeye çalıştı. İlk başta ne söylemesi gerektiğini anlamayan Ronaldo, zor da olsa Arapça konuşmayı başardı. Tören boyunca Portekizli yıldızın yanında bulunan sevgilisi Georgina'nın Ronaldo'nun Arapça konuşamadığı anlarda tepkisiz ve memnuniyetsiz surat ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu. Futbolseverler, Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibine attığı imzadan sevgilisinin memnun olmadığını belirten yorumlarda bulundu.

ARAPÇA KONUŞMAYI BECEREMEDİ

Mrsool Park'a ailesiyle birlikte gelen Ronaldo, ilk olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ronaldo, basın toplantısının ardından 7 numaralı formasını giyerek taraftarların karşısına çıktı. İmzaladığı topları tribündeki taraftarlara yollayan Portekizli futbolcuya daha sonra eşi ve çocukları eşlik etti. Taraftarlara efsaneleşen gol sevincini de yapan Ronaldo, mikrofona Arapça "Bu benim dünyam" demeye çalıştı. İlk başta ne söylemesi gerektiğini anlamayan Ronaldo, zor da olsa Arapça konuştu.

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SON DAKİKA: Ronaldo, Arapça konuşamayınca sevgilisinin tavrı Suudi Arabistan'da tepki topladı - Son Dakika
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