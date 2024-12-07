Svensson: Zor Dönemde Galibiyet Önemli

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Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, Fenerbahçe'ye karşı zor bir dönemde önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan siyah-beyazlıların Norveçli futbolcusu Jonas Svensson, "Zor bir dönemdeyiz. Takım olarak galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Serdar hocayı tebrik etmek istiyorum. Çünkü çok güzel işler yapıyor. Biz iyi hazırlandık. Maçlarda en önemlisi komple oynamak ve biz de iyi mücadele ettik, iyi savaştık" diye konuştu.

Kendi performansını değerlendiren Svensson, "Yetenek yok, mücadele etmem lazım. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Takımıma yardım etmek istiyorum. Maximin çok iyi oyuncu. Ona karşı çok konsantre oynamam gerekiyordu. Hızlı bir oyuncu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL