Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique\'den inanılmaz gol

Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk etti.

LINCOLN HENRIQUE'DEN ŞIK GOL

Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı.

Görüntü: A Spor

DZEKO VE TADIC AYAKTA ALKIŞLADI

Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Lincoln ceza sahasının sol kanadında kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve kaleye şutunu yolladı. O golü yedek kulübesinde oturan yıldız futbolculardan Dzeko ve Tadic ayakta alkışladı.