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Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol - Son Dakika
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Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adanaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de, sakatlıktan dönen yıldız futbolcu Lincoln Henrique inanılmaz bir gol attı. Henrique'nin golü, yedek kulübesinde oturan Dzeko ve Tadic tarafından ayakta alkışlandı.

Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique\'den inanılmaz gol
17.01.2024 - 21:44,  Güncelleme: 21:50
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Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk etti.

LINCOLN HENRIQUE'DEN ŞIK GOL

Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı.

Tadıc ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
Görüntü: A Spor

DZEKO VE TADIC AYAKTA ALKIŞLADI

Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Lincoln ceza sahasının sol kanadında kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve kaleye şutunu yolladı. O golü yedek kulübesinde oturan yıldız futbolculardan Dzeko ve Tadic ayakta alkışladı.

Tadıc ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
Görüntü: A Spor
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (2)
  • Eski Tüfek.: Dostum ,daha ilk yarı bitti...sen yendi diye başlık atıyorsun... Sana acil şifalar diliyorum.. Yanıtla 0 16
  • Harun Tanışık: 4 0 fener alır Yanıtla 0 1

Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Adanaspor, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol - Son Dakika
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