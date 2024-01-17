Süper Lig devi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor'u konuk etti.
Mücadelenin 29. dakikasında uzun zaman sonra sakatlıktan dönen Lincoln Henrique harika bir gol attı.
Mert Hakan'ın pasında topla buluşan Lincoln ceza sahasının sol kanadında kalecinin biraz önde olduğunu gördü ve kaleye şutunu yolladı. O golü yedek kulübesinde oturan yıldız futbolculardan Dzeko ve Tadic ayakta alkışladı.
Son Dakika › Spor › Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol - Son Dakika