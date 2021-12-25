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TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar - Son Dakika

TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar

25.12.2021 13:47
TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 27 Aralık'ta 86'ıncısı düzenlenecek olan Büyük Atatürk Koşusu'yla ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 27 Aralık'ta 86'ıncısı düzenlenecek olan Büyük Atatürk Koşusu'yla ilgili Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde açıklamalarda bulundu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, bu yıl 86'ıncısı koşulacak olan Büyük Atatürk Koşusu öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Temsilcisi Hatip Çopur'un da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 27 Aralık tarihinde yapılacak yarış hakkında bilgiler verildi. Büyük Atatürk Koşusu'nun kapsamının genişletilmesi konusunun ele alındığı basın toplantısına TSYD Ankara Şubesi ev sahipliği yaptı.

"Yarışın tekrar geleneksel parkura alınabilmesi"

Yarışın tekrar eski parkurda koşulması gerektiğini belirten TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Büyük Atatürk Koşusu'nun bu sene 86'ıncısını gerçekleştireceğiz. Atatürk Koşusu'nun klasik bir parkuru var. Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayıp Ulus'taki valilik binasının önüne kadar koşulan bir parkurumuz vardı. Bu parkur çeşitli sebeplerden dolayı 10 yıl önce değiştirilerek Ankara Gar'ı önüne alınmış. Biz yarışın tekrar geleneksel parkura alınabilmesi ve daha da büyütülmesi, bunun sadece 11 kilometrelik yol yarışı değil daha da uzatılarak bir profesyonel organizasyon yapmak istiyoruz. Bunun için de yarıştan sonra Ankara'daki paydaşlarımızla bir araya gelip, fikir birliğine varıp, bununla ilgili de ilgili makamlara bir sunum yapacağız. Atatürk'ün adına yakışır bir organizasyonu 100'üncü yılımızda yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Atletizmin her gün biraz daha büyüdüğünü bütün yarışmalarımızla görüyoruz"

Atletizme olan ilgilinin artığını söyleyen Başkan Çintimar, "Her geçen yıl katılım sayısındaki artış, Türkiye'de ciddi bir gelişimi olan atletizmin her gün biraz daha büyüdüğünü bütün yarışmalarımızla görüyoruz. Şu an Türkiye'de 130'a yakın yol yarışı yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi Büyük Atatürk Koşusu. Bugüne kadar hiç kesintiye uğramadan 86 yıldır yapılan bir organizasyon. Yarışımıza şu an bin 183 erkek, 550 kadın sporcumuz, toplamda da bin 733 sporcudan oluşan 4 kadın takım ve 4 erkek takım yarışacaklar" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Çelik: "Bu sene daha kapsamlı ve geniş yapacağımızı belirtmiştik"

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ise yarışın bu sene daha kapsamlı olacağının altını çizerek,

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin vesilesiyle bu yıl 86'ıncısını düzenleyeceğimiz Büyük Atatürk Koşusu'nda Türkiye'den gelen değerli katılımcılarla beraber etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bu sene daha kapsamlı ve geniş yapacağımızı belirtmiştik. Pandemi kuralları içerisinde tüm önlemlerimizi aldık. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Ankara Valiliğimiz himayesinde 27 Aralık'ta koşumuzu gerçekleştireceğiz" dedi.

Hatip Çopur: "Dereceye giren sporculara katkıda bulunacağız"

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Temsilcisi Hatip Çopur da yarışta derece elde eden sporculara katkıda bulunacaklarını ifade ederek, "Büyük Ankara Atatürk Koşusu'nun 102'incisini yapacağız. Biz de Türkiye Amatör Sporlar Konfederasyonu olarak dereceye giren sporculara katkıda bulunacağız. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Atletizm Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze de bu organizasyondan ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Türkiye Atletizm Federasyonu, Mustafa Kemal Atatürk, Aralık, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TAF Başkanı Çintimar'dan 86. Büyük Atatürk Koşusu öncesi açıklamalar - Son Dakika Spor


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