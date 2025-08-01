Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başlıyor - Son Dakika
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Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başlıyor

Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başlıyor
01.08.2025 09:32
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Keçiören Belediyesi 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, yarın Ankara'da başlayacak.

Keçiören Belediyesi 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri, yarın Ankara'da başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Geleneksel Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nin basın tanıtım toplantısı Kartaltepe Kent Ormanı'nda yapıldı.

Bağlum Şehit Hüseyin Demirtaş Stadyumu'nda 2-3 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek karakucak güreşlerine; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 81 ilden yaklaşık 2 bin sporcu davet edildi.

Organizasyonun basın toplantısında, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın yanı sıra Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanı Dursun Gözel, Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar, Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Kırkpınar Yağlı Güreşler finalisti ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk ile eski başpehlivan Şaban Yılmaz ve çok sayıda sporcu da yer aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Özarslan toplantıdaki konuşmasında, bu milletin sporla ilgili tarihi kodlarında güreşin yattığını belirterek, "Anadolu'nun bağrından yetişmiş insanlar olarak hepimiz güreşe önem veririz. Güreşte hazreti Hamza'nın pınarından içtiğimiz o iman aklımıza gelir, güreş ile yüce Türk milletinin harmanlardaki narası, düşmanın karşısındaki yiğitliği aklımıza gelir. Onun için elimizden geldiğince ata sporumuza sahip çıkma yolunda kıymetli hocalarımla ve sporcularımızla birlikte ilerliyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya da desteklerinden dolayı teşekkür eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Güreş Federasyonu başkan vekilliği de yürütüyorum ve güreşçilerimizle devamlı görüşüyorum. Hep şunu söylüyoruz; 'Güreşe en üst düzeyde ehemmiyet vereceğiz'. Bu lafla olmuyor, sporcusuna destek vermek, tesisleri yenilemek ve modernize etmekle oluyor. Güreşin her türüne sahibiz. Başta karakucak olmak üzere, yağlı güreşler, aba güreşleri, şalvar güreşleri, bütün güreşler Türkün öz kültür kodudur. Burada akademisyen hocalarım da var, biz karakucak güreşlerini uluslararası arenada şanlı bayrağımızı göklerde görmek için destekliyoruz. Kurakucak güreşleri, minder için minder de şanlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak için bir araç oluyor. Karakucak güreşinden minder güreşine sporcu aktarımı bizim için çok önemli."

Dereceye girecek güreşçilere verilecek ödüllere ilişkin de Özarslan, "Belediyeden bir kuruş harcatmadan Türk güreşine hayran iş adamlarının sponsorluğuyla başpehlivanımıza 3+1 daire, başaltı pehlivanımıza (ikinci) otomobil ödülü, onun altında da en miniklerimize kadar gerçekten kıymetli ödüller veriyoruz. Bu ödülleri güreşe teşvik için veriyoruz. Biz inanıyoruz ki miniklerden büyükler başpehlivana kadar her güreşçimiz namuslu bir şekilde güreşecektir." ifadelerini kullandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp: "Sporculara değer katacak ödüller veriliyor"

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp de geçen yıl çok yüksek bir katılımla yapılan karakucak güreşlerinin bu sene de büyük bir katılımla gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Türk güreşine verdiği desteklerden dolayı Keçiören Belediye Başkanımız Mesut Özarslan'a teşekkür ediyorum. Çünkü hem karakucak hem de Keçiören grekoromen ve serbest güreş takımları da kuruldu. Buradan da Avrupa ve dünyada madalya kazanacak sporcular yetiştiriliyor. Karakucak güreşlerinde sporculara değer katacak ödüller veriliyor. İnşallah karakucak güreşleri, serbest güreşin de büyük bir altyapısı olur. Federasyon başkanımız Taha Akgül'ün de söylediği gibi altyapı yatırımlarıyla yeni şampiyon güreşçilerin çıkmasını istiyoruz. Bizlerden sonra gelecek arkadaşlarımızın bizlerin rekorlarını kırmasını da canı gönülden istiyoruz."

Keçiören Belediyespor Kulübü Başkanı Abdullah Çakmar da olimpiyatlarda şampiyon olan güreşçilerin kazandığı para ödülünden daha çok ödülün Taha Akgül Karakucak Güreşleri'nde verildiğini belirterek, "Başkanımız Sayın Özarslan'a bütün güreş severler adına teşekkür ediyoruz. Karakucak güreşleri gelecek olimpiyatların da önünü açacaktır, birçok sporcu yetiştirecektir. Başkanımız da güreş yapmış, sporu biliyor. Bu destekler inşallah yeni olimpiyat şampiyonları, yeni Taha Akgüller, Rıza Kayaalpler, Feyzullah Aktürkler yetiştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Taha Akgül Karakucak Güreşleri Başlıyor - Son Dakika

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