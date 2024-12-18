Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Taha Akgül, 189 oy alarak yeni başkan seçildi. Akgül, Türk güreşinin geleceği için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

18.12.2024 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül oldu

ANKARA - Türkiye Güreş 6. Olağan ve Mali Genel Kurul toplantısında yeni başkan Taha Akgül oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlediği 6. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı'yla yıllık planlamaları yapıldı. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık yarışı verdi. İki adayla gerçekleşen seçimlerde 288 delege oy kullandı. Toplamda 189 oy alan Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu başkanı oldu. Çebi ise 92 oy alarak seçimi kaybetti. 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım devam ettiği sırada Akgül'ü tebrik ederek başkanlığını kabul etti.

Taha Akgül'ün başkanlık dönemi boyunca Yönetim Kurulu'nda ise Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer alacak.

"Kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Seçimin ardından yaptığı konuşmada federasyon başkanı olarak elinden gelen her şeyi yapacağını dile getiren Akgül, "Nasıl ki minderde alnımızın teriyle bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak inşallah bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk güreşinin geleceğini kurtarma adına, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bundan sonraki süreçte Selçuk Çebi Ağabey'in bilgi birikiminden faydalanmak isterim. Biz kendisiyle birlikte dünya şampiyonu olduk, Las Vegas 2015'te. Bugün sağ olsun kendisi de bu sürece katkıda bulundu. Şu an güreşin geldiği noktada hiçbir ayrımcılığa tahammül yok. Selçuk Çebi Ağabey'e oy veren, destek olan herkes de bizlerin ağabeyi, hocası ve her şeyidir. Biraz dinledikten sonra tüm kulüplerimizi ziyaret edeceğiz. Oy veren vermeyen her yere gideceğiz. Bana bu süreçte çok destek veren Rıza Kayaalp kardeşim gece gündüz demeden sağ olsun, her yerde yanımda oldu. Hiç ayrılmadık. O da aynı benimle bu seçim sürecini yaşadı. Bu yarışı kazandıysak onun da emeği çoktur, çok teşekkür ediyorum. 15 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor'da çalıştım. Kulübümüz Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 4-5 ay sonra nasip olursa Türk güreşine bir tesis kazandıracağız. Vaat olarak söylemedim ama Allah'ın izniyle göreceksiniz. 100 senedir yapılmayan tesisi 5-6 ay sonra Türk güreşine kazandıracağız. Güreş için ne faydalıysa, kim güreşe faydalı oluyorsa o bizim büyüğümüz, o bizim ağabeyimizdir. O nedenle güreş camiası olarak buna dikkat etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'na, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Taha Akgül, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:42:41. #1.12#
SON DAKİKA: Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.