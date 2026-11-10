Taha Altıkardeş, Göztepe\'de 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu

TRENDYOL Süper Lig'de evinde İstanbul Başakşehir FK'ya 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş, tüm maçların hepsinde 90'ar dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu, 11 müsabakada 990 dakika forma giydi. Hiç oyundan çıkmayan tek futbolcu olan Taha Altıkardeş, savunmada yaşanan sakatlıkların ardından fırsatı iyi değerlendirip teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezi oldu.

Taha'nın ardından en çok forma giyen ikinci isim sağ kanat Arda Okan Kurtulan ise son Başakşehir müsabakasında bu sezon ilk kez oyundan alındı. 23 yaşındaki futbolcunun, A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım Perşembe günü Uluslar Ligi A Grubu'nda Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı Belçika ve deplasmanda oynayacağı Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilmemesi nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı ifade edildi. Stanimir Stoilov, Başakşehir müsabakasında oyuncusunu 83'üncü dakikada saha kenarına çekti. İlk kez bir maçta 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Okan, Göztepe'de 11 maçta toplamda 983 süre aldı.