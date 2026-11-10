Taha Altıkardeş, Göztepe'de 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Taha Altıkardeş, Göztepe'de 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Taha Altıkardeş, Göztepe\'de 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Göztepe'de Taha Altıkardeş, 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımın tek oyuncusu oldu. 23 yaşındaki stoper, savunmada yaşanan sakatlıkların ardından teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezi oldu.

TRENDYOL Süper Lig'de evinde İstanbul Başakşehir FK'ya 2-1 yenilip milli araya 15 puanla 10'uncu sırada giren Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş, tüm maçların hepsinde 90'ar dakika sahada kalan tek oyuncu oldu. Sarı-kırmızılılarda 4'üncü sezonunu geçiren 23 yaşındaki futbolcu, 11 müsabakada 990 dakika forma giydi. Hiç oyundan çıkmayan tek futbolcu olan Taha Altıkardeş, savunmada yaşanan sakatlıkların ardından fırsatı iyi değerlendirip teknik direktör Stanimir Stoilov'un vazgeçilmezi oldu.

Taha'nın ardından en çok forma giyen ikinci isim sağ kanat Arda Okan Kurtulan ise son Başakşehir müsabakasında bu sezon ilk kez oyundan alındı. 23 yaşındaki futbolcunun, A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım Perşembe günü Uluslar Ligi A Grubu'nda Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacağı Belçika ve deplasmanda oynayacağı Fransa maçlarının kadrosuna dahil edilmemesi nedeniyle moral bozukluğu yaşadığı ifade edildi. Stanimir Stoilov, Başakşehir müsabakasında oyuncusunu 83'üncü dakikada saha kenarına çekti. İlk kez bir maçta 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Okan, Göztepe'de 11 maçta toplamda 983 süre aldı.

Kaynak: DHA
FutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Taner Tolga Tarlacı’nın ölüm haberinde şaşırtan iddia Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia
Milyonlara müjde 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik Milyonlara müjde! 45 meslek grubuna 5 yıl erken emeklilik
Real Madrid’in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı Real Madrid'in zemin teknolojisi ağızları açık bıraktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
12:10
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:56
Riva’da duygu dolu anlar Milliler Atatürk’ü andı
Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
10:34
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
10:33
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
10:19
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
10:18
Osimhen’in keyfi yerinde Nijerya’da para saçıp eğlendi
Osimhen'in keyfi yerinde! Nijerya'da para saçıp eğlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 12:17:50. #7.12#
SON DAKİKA: Taha Altıkardeş, Göztepe'de 11 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan tek isim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android