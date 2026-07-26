Taha Çiçek, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Taha Çiçek, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor

Taha Çiçek, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor
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Samsun'dan 13 yaşındaki Taha Çiçek, 9 Türkiye şampiyonluğu ile dünya şampiyonasında madalya peşinde.

SAMSUN'da, dövüş sporcusu ve antrenör olan kuzeni Baran Temur'dan etkilenerek dövüş sporlarına başlayan Taha Çiçek (13), boks, kick boks ve muay thai branşlarında 9 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Şimdiki hedefinin Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu belirten Çiçek, "Sadece bu yıl farklı branşlarda toplam 4 Türkiye şampiyonluğu kazanmayı başardım. Şimdi en büyük hedefim, Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirmek" dedi.

Kuzeni ve antrenörü Baran Temur'un tavsiyesiyle küçük yaşta dövüş sporlarına başlayan Taha Çiçek, boks, kick boks ve muay thai branşlarında kazandığı 9 Türkiye şampiyonluğunun ardından, Yunanistan'da yapılacak Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalya için mücadele edecek. Kendi hayatındaki spor kariyeri ve başarı hedeflerinin yanı sıra ülke genelinde gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtularak spor yapmalarını ve birçok başarılar elde etmek için mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini belirten Taha Çiçek, "En büyük isteğim ise bütün gençlerin kötü alışkanlıklardan ve sokaktan uzak durarak spora yönelmesi. Spor bana disiplini, mücadeleyi ve hedeflerimin peşinden gitmeyi öğretti. Eminim ki spor yapan her genç hem kendisine hem de ülkemize çok daha güzel başarılar kazandıracaktır" diye konuştu.

'DÜNYA ŞAMPİYONU OLUP BAYRAĞIMIZI GÖNDERE ÇEKTİRMEK İSTİYORUM'

Dövüş sporlarında mücadeleye devam ederek Türk bayrağını her zaman göndere çektirmek istediğini söyleyen Çiçek, "Bu spora, 4 yıl önce kuzenim ve antrenörüm olan Baran Temur'un tavsiyesiyle başladım. İlk günden itibaren bana inandı, her zaman yanımda oldu ve birlikte çok çalıştık. Bu süreçte boks, kick boks ve muay thai olmak üzere 3 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Sadece bu yıl ise farklı branşlarda toplam 4 Türkiye şampiyonluğu kazanmayı başardım. Şimdi en büyük hedefim, Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirmek. En büyük isteğim ise bütün gençlerin kötü alışkanlıklardan ve sokaktan uzak durarak spora yönelmesi. Spor bana disiplini, mücadeleyi ve hedeflerimin peşinden gitmeyi öğretti. Eminim ki spor yapan her genç hem kendisine hem de ülkemize çok daha güzel başarılar kazandıracaktır. Bana her zaman destek olan aileme ve antrenörüm Baran Temur'a, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDEREK İSTİKLAL MARŞI'MIZI OKUTACAĞIZ'

Taha'nın azmiyle birçok başarılar elde edeceğini söyleyen Baran Temur ise şu sözleri sarf etti:

"Taha, uzun zamandır büyük bir disiplinle çalışan, hedefleri olan çok özel bir sporcumuz. Elde ettiği Türkiye şampiyonlukları tesadüf değil; yıllardır verdiği emeğin, yaptığı fedakarlıkların ve düzenli çalışmalarımızın sonucudur. Bizim hedefimiz sadece şampiyon sporcular değil, aynı zamanda karakterli ve ülkesini en iyi şekilde temsil eden gençler yetiştirmek. Taha'nın ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil edecek olması hem kulübümüz hem de ülkemiz adına büyük bir gurur. İnşallah Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda da bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandıracak. Kendisine ve çalışmalarımıza güveniyoruz. Ben de spora çok küçük yaşlarda başladım. Taha, küçüklüğünden beri antrenmanlarımı ve maçlarımı izleyerek büyüdü. Onu da bu sporun içine katmak istedim. Antrenmanlara başladıktan kısa süre sonra sahip olduğu potansiyeli fark ettim. Disiplini, çalışma azmi ve öğrenme isteği diğer sporculardan farklıydı. Biz de bu yeteneği doğru planlama ve düzenli çalışmayla geliştirdik. Bugün 3 farklı branşta Türkiye şampiyonluğu kazandı. Sadece bu yıl ise farklı branşlarda 4 Türkiye şampiyonluğu elde etti. Şimdi önümüzde Dünya Muay Thai Şampiyonası var. İnşallah orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutacak, bayrağımızı göndere çekecektir. En büyük isteğim Taha'nın başarısının diğer çocuklara da örnek olması. Gençlerimizi sokaktan ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın en güzel yolu spordur. İnşallah daha nice Taha'lar yetiştirip ülkemizi gururlandıracağız."

Kaynak: DHA

Türkiye, Samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Çiçek, Dünya Şampiyonasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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