Brezilya Serie A'da İnternacional'a 2-1 mağlup olan Santos'ta dünyaca ünlü yıldız Neymar çileden çıktı. Tribünler ile kavga eden Neymar taraftarları kavga etmeye çağırdı.
Santos'un yıldız futbolcusu Neymar, Internacional karşısında sahada gösterdiği performans kadar maç dışındaki davranışlarıyla da dikkat çekti. 10 numaralı formasıyla etkili bir oyun sergileyen yıldız isim, karşılaşmada takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.
Vila Belmiro'da oynanan mücadelede Neymar, rakip kaleye üç isabetli şut gönderdi, bir topu direkten döndü ve oyunu yönlendirmek için sürekli sorumluluk aldı. Ancak bu çabalar, Santos'un mağlubiyetini engelleyemedi. İnternacional'e 2-1 kaybeden Santos, mağlubiyetin ardından 17. sıraya gerileyerek küme düşme hattına girdi.
Mücadelenin son anlarında Neymar ile bir Santos taraftarı arasında sözlü bir gerginlik yaşandı. Tribünlerden gelen tepkilere sinirlenen yıldız oyuncu, taraftarı adeta kavgaya davet etti. Bu anlar kameralara yansıdı ve büyük yankı uyandırdı. Seyirci ile tartışması ve kavgaya çağırması büyük eleştirilere neden olan Neymar için 'Bu nasıl futbol yıldızı?' yorumları yapıldı.
İlk yarının sonunda, Neymar ile Internacional kalecisi Rochet arasında sert bir söz dalaşı yaşandı. İki oyuncu soyunma odasına giderken gerilim tırmandı ve güvenlik görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı.
Son Dakika › Spor › Takım küme düşme hattına girdi! Neymar taraftarları kavgaya çağırdı - Son Dakika
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