Brezilya Ligi'nde taraftarlar otobüse bomba attı: 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Spor

Brezilya Ligi'nde taraftarlar otobüse bomba attı: 6 futbolcu yaralandı

Brezilya Ligi'nde Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan maç sonrası taraftarların Fortaleza otobüsüne bomba atması sonucunda 6 futbolcu yaralandı.

22.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:13
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Brezilya Copa do Nordeste'de Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maç sonrası Fortaleza takım otobüsüne bombalı saldırı gerçekleşti.

OTOBÜSE BOMBA ATTILAR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, saldırıda taraftarların takım otobüsüne taş ve bomba attığı, ayrıca 6 oyuncunun da hastanelik olduğu kaydedildi.

6 FUTBOLCU YARALANDI

Fortaleza takımında yararlanan futbolcuların Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar olduğu ortaya çıkarken, kulübün CEO'su Marcelo Paz, başkan Alex Santiago ve yönetim kurulu üyeleri sporculara hastaneye kadar eşlik etti. Takımın geri kalan oyuncuları ise otele döndü.

Brezilya Ligi\'nde taraftarlar otobüse bomba attı: 6 futbolcu yaralandı
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Brezilya Ligi'nde taraftarlar otobüse bomba attı: 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Yıldız: Bu ne böyle ya bomba atmak nedir ya 10 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: Brezilya Ligi'nde taraftarlar otobüse bomba attı: 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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