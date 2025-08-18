Takımdan ayrılacak mı? Gabriel Sara hakkında son karar verildi - Son Dakika
18.08.2025 14:21
Galatasaray'da Gabriel Sara için sıcak bir gelişme yaşandı. Adı transferde Premier Lig ekipleriyle gündeme gelen Brezilyalı yıldız oyuncu Gabriel Sara için karar verildi. Premier Lig ekiplerini peşine takan Brezilyalı yıldız oyuncu için Galatasaray yönetimi, astronomik bir teklif gelmemesi halinde oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

Galatasaray'daki performansıyla beğeni toplayan ve İngiliz ekiplerinin radarına giren yıldız oyuncu Gabriel Sara için karar verildi.

PREMİER LİG EKİPLERİ PEŞİNDEYDİ

2024'ün yazında Norwich City'den 18 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara, sarı-kırmızılılardaki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Bu yaz transferin gözdesi olan Brezilyalı yıldız, Premier Lig ekiplerini peşine taktı.

HAKKINDA SON KARAR VERİLDİ

Geleceği merak konusu olan Gabriel Sara için Galatasaray'da karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, astronomik bir teklif gelmemesi halinde yıldız oyuncuyu bırakmayı düşünmüyor.

11:22
