 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti

Trabzonspor maçında hakemin kararını beğenmeyip takımı sahadan çeken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu kararının arkasında olduğunu söyledi. Sarıoğlu, "Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. ize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil. Burada adalet olması lazım. TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok." dedi.

20.12.2023 - 19:30,  Güncelleme: 19:34
Abone Ol

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekme kararının arkasında olduğunu belirterek, "Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. ize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil. Burada adalet olması lazım. TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde önceki gün İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Maçın 74. dakikasında hakemin kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekti.

Takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu

"SORUMLU TFF VE HAKEMLER"

Ecmel Faik Sarıoğlu, yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sorumlunun TFF ve hakemler olduğunu belirten Sarıoğlu, adalet çağrısı yaptı. Sarıoğlu şunları söyledi: "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

Takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu

"BİZE RANDEVU VERMEDİLER"

TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim.

"CEZA GELMİŞ SORUN DEĞİL, ADALET OLMASI LAZIM"

Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil.

Ben kimsenin özel bir şeyi vardır, yoktur bilemem. O zamanki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle çözebileceğine inanıyorduk. Sonuna kadar destek olmuştuk. Sonuna kadar arkasında durmuştum. Değişmesinin yanlış olduğunu her yerde söyledim. Bugün bile çağrılıp değerlendirilmeliydi. O zamanki yapılan toplantılarda, tüm kulüpler onu destekledi. Sonradan bir toplantı yaptı, '1 dakika bile beklenilmezdi' dedi, orada ip kopmuştu, ne yapması gerekiyorsa yapmıştı. Destek veren bazı kulüplerimiz, yanlış olduğunu, sezon sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söyledi. Belki de haklıydılar, bilmiyorum. Sonuçta gelinen nokta bu.

"TFF İSTİFA ETMEZ, GÖREVDEN ALINIR"

TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok! Biz maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Takım bu maçtan galip gelmiş gibi primlerini vereceğim. Kararımın arkasındayım, bugün olsa yine aynısını yapardım."

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti - Son Dakika


19:46
Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35
İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32
Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:35
9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son Dakika
19:46 Kayserispor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeli taraflar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede art arda goller
16:35 9 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan baba 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 19:54:25. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement