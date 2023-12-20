İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekti

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu, Trabzonspor maçında takımını sahadan çekme kararının arkasında olduğunu belirterek, "Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. ize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz sorun değil. Burada adalet olması lazım. TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok." ifadelerini kullandı.

TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ

Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde önceki gün İstanbulspor-Trabzonspor mücadelesinde ilginç anlar yaşandı. Maçın 74. dakikasında hakemin kararına tepki gösteren İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu takımı sahadan çekti.

"SORUMLU TFF VE HAKEMLER"

Ecmel Faik Sarıoğlu, yaşananlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Sorumlunun TFF ve hakemler olduğunu belirten Sarıoğlu, adalet çağrısı yaptı. Sarıoğlu şunları söyledi: "Neden Trabzonspor maçı? Çünkü bu maça rastladı. Bir VAR 5 dakika karar veremiyorsa, 73. dakikada takımı maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu TFF ve hakemler. Bu tesadüfen bu maça rastladı. Benden fazla kimse Trabzonlu olmasın. Ben Trabzonluluğumu kimseye değişmem. Hiçbir Trabzonlu benden daha çok Trabzonlu ve Trabzonsporlu değildir. Biz doğduk doğalı onla büyüdük. İstanbulspor'un sahibiyiz ve İstanbulspor için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıoğlu

"BİZE RANDEVU VERMEDİLER"

TFF tam saat 15.00'te aradı. Telefonum sessizdeydi, cevap veremedim. Müslüm Özmen Bey aradı, sonra Bayram Saral Bey'i aradı. Yan yanaydık. Kendisiyle ve Büyükekşi ile konuştum. Israrla verdi telefonu. Kendisini dinledim. Ne düşünüyorsam, aday olduğu günden bugüne, hepsini tekrar söyledim. Sayın TFF başkanımızın yüzüne söylemediğim hiçbir şeyi arkasından asla söylemedim. 20 kişinin içinde ne konuştuysam, her yerde aynı şeyi konuştum. Bize randevu vermediler. Bugün aradılar, istediğiniz zaman gelin dediler. Bugün Süper Lig'de oynuyorum. 8 senede 3 sefer şampiyon oldum, buraya kadar geldim.

"CEZA GELMİŞ SORUN DEĞİL, ADALET OLMASI LAZIM"

Bugün itibarıyla 1 lira borcum yok, ne futbolcuya ne SSK'ya ne herhangi bir yere. Kime ne kadar borcumuz var sezon sonuna kadar onları ödemekle mükellefiz. Ceza gelmiş, küme düşmüşüz bilmem ne sorun değil. Burada adalet olması lazım. İstanbulspor'un bir Kütahyaspor'dan, Kayserispor'dan, Zonguldakspor'dan bir başka olmaması lazım. Her takım için adalet olması lazım. Bir sürü söylenecek şey var. İstanbulspor ile alakalı konuşuyoruz sadece. Takımı sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz, bu. Sonucu ne olursa olsun, hiç önemli değil.

Ben kimsenin özel bir şeyi vardır, yoktur bilemem. O zamanki MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu seçildiği zaman mutlu olmuştuk. Askeri disiplinle çözebileceğine inanıyorduk. Sonuna kadar destek olmuştuk. Sonuna kadar arkasında durmuştum. Değişmesinin yanlış olduğunu her yerde söyledim. Bugün bile çağrılıp değerlendirilmeliydi. O zamanki yapılan toplantılarda, tüm kulüpler onu destekledi. Sonradan bir toplantı yaptı, '1 dakika bile beklenilmezdi' dedi, orada ip kopmuştu, ne yapması gerekiyorsa yapmıştı. Destek veren bazı kulüplerimiz, yanlış olduğunu, sezon sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söyledi. Belki de haklıydılar, bilmiyorum. Sonuçta gelinen nokta bu.

"TFF İSTİFA ETMEZ, GÖREVDEN ALINIR"

TFF istifa etmez, TFF görevden alınılır. İstifa edecek yetkisi yok! Biz maçlarımızı oynamaya devam edeceğiz. Takım bu maçtan galip gelmiş gibi primlerini vereceğim. Kararımın arkasındayım, bugün olsa yine aynısını yapardım."