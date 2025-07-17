Takımlar Erciyes\'te Kamp Yapıyor

Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Teknik Direktörü Bayram Bektaş, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni değerlendirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Vanspor FK ve 2. Lig ekiplerinden Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, kamp tercihlerini Erciyes'ten yana kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vanspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Erciyes'in otel kalitesi, iklim şartları ve saha kaliteleriyle üst düzey çalışmaya müsait bir tesis olduğunu kaydetti.

Çalışmaların güzel gittiğini belirten Kutlu, "Vanspor burada geçen sene kamp yapıp, sezon sonunda şampiyonluğa ulaştı ve final maçını da Kayseri'de oynayıp 1. Lig'e çıktı. O yüzden burası bizim için anlamlı ve özel bir yer. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin bu tesisi, Türkiye'nin önemli kamp merkezlerinden bir tanesi. Türkiye'de yatırım yapan bu anlamda belediye sayısı çok az." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise kamp merkezinden memnun kaldıklarını aktardı.

Kamp merkezinde emeği geçenlere teşekkür eden Bektaş, şunları kaydetti:

"Zemin çok güzel. Zeminin elverişli olması, havanın güzelliği ve oteller güzel imkanlar sunuyor. İnşallah verimli geçer, güzel başladık. Kamp süresi bittiğinde en iyi şekilde ligimize başlarız. Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum, bu yatırımı yaptı, inşallah başka illerimizde bunu örnek alır."

4 Temmuz'da kampa başlayan Vanspor FK'nın kampı bugün sona ererken, 7 Temmuz'da kamp yapmaya başlayan Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü??????? ise 20 Temmuz'a kadar Erciyes'te çalışmalarını sürdürecek.