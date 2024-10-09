Talas Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Talas Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Futbol Turnuvası

Talas Belediyesi\'nden Cumhuriyet Bayramı\'na Özel Futbol Turnuvası

Talas Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerine yönelik bir futbol turnuvası düzenliyor. Katılımcılar, arkadaşlarıyla takım kurarak turnuvada yer alabilecek.

09.10.2024 14:25  Güncelleme: 14:26
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Talas Belediyesi, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'na özel bir turnuva hazırlıyor. Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi öğrencilerinin katılabileceği futbol turnuvasında isteyenler takımını kurarak heyecana ortak olabiliyor.

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlayan Talas Belediyesi, bunu bu sene de sürdürüyor. Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gençlere yaşatmak istenilen turnuvada katılımcılar arkadaşlarıyla takımını kurup heyecana ortak olabilecek.

Cumhuriyet coşkusu turnuvada

Turnuvanın ana sloganı olan "Takımını Kur, Turnuvaya Katıl", genç sporcuları bir araya getirerek dostluk, rekabet ve cumhuriyet coşkusunu birleştirecek. Son başvuru tarihi 13 Ekim olan turnuvaya kayıt ve daha fazla bilgi 0543 652 3431 ve 0538 595 2344 numaralı telefonlardan alınabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Talas Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na Özel Futbol Turnuvası - Son Dakika

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